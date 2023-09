Malattia X, la nuova minaccia che può causare una nuova pandemia mondiale

Un tempo c’èra il covid a spaventare la popolazione, adesso potrebbe arrivare la malattia X. Se pensavamo di essere fuori da ogni rischio legato a pandemie mondiali ci sbagliavamo di grosso. L’Oms, infatti, ha lanciato l’allarme per una mega pandemia che potrebbe fare 50 milioni di morti. Il nome è già un programma. Si chiama malattia x, perchè è un virus sconosciuto che potrebbe avere una letalità 20 volte superiore a quella del covid-19. Le conseguenze potrebbero essere disastrose.

L’Oms e l’allarme per una mega pandemia che potrebbe fare 50 milioni di morti

Il covid fa meno paura, ormai le persone lo vedono come un problema ricorrente a cui bisogna abituarsi ciclicamente. A spaventare, invece, è la malattia X, un termine coniato dall’Oms che potrebbe avere conseguenze simili a quelle dell’influenza spagnola e quindi potrebbe causare molte più vittime del covid, anche fino a 20 volte in più. Questo vorrebbe dire fino a 50 milioni di morti.

“Non sappiamo ancora con certezza quale forma assumerà la nuova pandemia, ma solo che il suo arrivo, secondo gli esperti sanitari globali, non è solo una possibilità ma una probabilità”. “La pandemia influenzale del 1918-1919 uccise almeno 50 milioni di persone in tutto il mondo, il doppio di quante furono uccise nel corso della prima guerra mondiale. Oggi, potremmo aspettarci un numero di vittime simile causato da uno dei tanti virus già esistenti”

La notizia si è diffusa dopo un articolo pubblicato sul Daily Mail in cui la ex presidente della task force sui vaccini del Regno Unito Kate Bingham fa delle previsioni piuttosto agghiaccianti:

Insomma, il covid ha fatto paura e ha rappresentato un vero e proprio problema di salute pubblico mondiale, ma questa non sarà l’unica pandemia al mondo.

Malattie che hanno un potenziale epidemico come il Covid-19

Già nel 2018, l’Oms aveva ipotizzato l’arrivo di una pandemia causata da una malattia sconosciuta chiamata Disease X. Quindi una malattia che non esiste ma che studiando in anticipo si potrebbe prevenire e arginare.

Nell’articolo, si ipotizza che gli scienziati conoscono già 25 famiglie di virus, ognuna delle quali contiene dei singoli virus che hanno le capacità di evolversi in pandemia. Tra i rischi maggiori esistono anche tre fattori chiave come la globalizzazione, il sovrappopolamento delle città e la deforestazione. Ecco perché per evitare ogni rischio, sarebbe fondamentale realizzare una raccolta di diversi prototipi di vaccini per ogni famiglia di virus minacciosi. Nel Regno Unito, intanto, è nato un laboratorio dove saranno studiati i vaccini che potrebbero contrastare l’infezione.

Gli scienziati vogliono fermare le nuove minacce con un nuovo vaccino, o almeno è questo uno degli obiettivi fissati durante il G7 nel 2021. Secondo l’Oms, inoltre, ci sono delle malattie che hanno un potenziale epidemico come il Covid-19, la sindrome respiratoria da coronavirus Medio Orientale (MERS-CoV), la febbre emorragica Congo-Crimea, la sindrome acuta respiratoria grave (SARS), la malattia da virus Ebola, la malattia da virus di Marburg, la febbre di Lassa, il virus Nipah e le malattie causate da henipavirus, la febbre della Rift Valley, l’infezione da virus Zika e la malattia X.

Malattia X, la nuova minaccia che può causare una nuova pandemia mondiale

Nel frattempo, i casi di covid-19 sono in aumento nelle ultime settimane a causa della variante Eris. Complice il ritorno a scuola, gli esperti si aspettano un aumento dei casi e per questo il ministro della Salute ha anticipato la campagna vaccinale che sta partendo in questi giorni. Il vaccino sarà consigliato a over 60, malati cronici, donne in gravidanza e operatori sanitari e dal 12 ottobre sarà possibile fare anche quello antinfluenzale.

