I magnifici 6 prodotti di bellezza per tornare in forma prima dell’estate

Quali sono i migliori prodotti di bellezza per la prova costume? Ecco i magnifici 6, una carrellata di idee per tornare in forma. Del resto, l’estate è ormai arrivata e molti vorranno presentarsi al meglio al mare. Oltre a dare sfoggio alla propria bellezza, questi prodotti sono particolarmente utili anche per stare meglio fisicamente. Infatti, il sole, il cloro dell’acqua e il sudore per il forte caldo possono danneggiare non poco la nostra pelle. Ecco che quindi questi 6 prodotti di bellezza accorrono in nostro aiuto.

Un’estate al mare con il fisico in forma

Partiamo subito con il primo prodotto di bellezza. Si tratta di una soluzione davvero indispensabile per chi vuole affrontare un’estate al mare. Stiamo parlando della crema solare . Si tratta di uno strumento che ci consente di proteggere la nostra pelle dai raggi UV e prevenire le scottature, oltre alle macchie e all’invecchiamento precoce. Bisogna scegliere quelle adatte al proprio fototipie con fattore di protezione adeguato. Deve essere applicata almeno 20 minuti prima dell’esposizione al sole e rinnovata ogni due ore. Il prezzo medio per una confezione da 50 ml di crema solare con fattore di protezione 50+ è di circa 15 euro. Naturalmente i prezzi possono variare a seconda del marchio, della formulazione e del punto vendita.

Il secondo prodotto di bellezza utile per l'estate è lo scrub corpo, che rimuove le cellule morte e le impurità dalla superficie della pelle, rendendola più liscia, luminosa e uniforme. Questo prodotto è utile anche per favorire la circolazione sanguigna e il drenaggio dei liquidi, contrastando la cellulite e la ritenzione idrica. Va utilizzato una o due volte a settimana sotto la doccia, con movimenti circolari e dal basso verso l'alto. il prezzo medio per una confezione da 200 ml è di circa 10 euro e può variare a seconda degli ingredienti e della consistenza.

Il terzo prodotto di bellezza essenziale per l'estate è la crema idratante, che nutre e rigenera la nostra pelle dopo l'esposizione al sole e al caldo. Tale prodotto aiuta a mantenere l'elasticità e la morbidezza della pelle, a prevenire la secchezza e la desquamazione e a prolungare l'abbronzatura. Questi prodotti sono solitamente arricchiti da ingredienti naturali quali l'aloe vera, burro di karité o olio di cocco. Va applicata ogni giorno dopo la doccia su tutto il corpo, insistendo sulle zone più secche come gomiti, ginocchia e talloni. Prezzo medio per una confezione da 200 ml è di circa 8 euro.

Prodotti di bellezza, gli altri

Utilizzare i prodotti di bellezza è importante, ma la cura del proprio corpo non si limita solo a questo utilizzo. Un’azione molto importante è la depilazione , la quale può essere fatta in diversi modi. Ad esempio, ceretta, rasoio, epilatore elettrico o crema depilatoria. È importante esfoliare la pelle prima della depilazione e idratarla dopo, per evitare irritazioni e peli incarniti.

Vogliamo uscire senza trucco? Per le done il make-up è fondamentale. I prodotti da utilizzare devono essere naturali e resistenti al caldo e al sudore. È bene scegliere quindi un fondotinta fluido o in polvere, con un fattore di protezione solare, da applicare solo dove serve per uniformare l'incarnato. L'altro consiglio è di usare un blush in crema o in polvere, in tonalità pesca o rosa, da stendere sulle guance per dare un tocco di colore. Per gli occhi, è consigliabile un mascara waterproof e un ombretto in crema o in polvere, in tonalità neutre o metalliche, da sfumare sulla palpebra mobile. Per le labbra, un rossetto o un gloss idratante e luminoso, in tonalità nude o corallo, da applicare al centro delle labbra e sfumare verso l'esterno. Il prezzo medio per un prodotto di make-up per l'estate è di circa 10 euro.

L'ultimo step della nostra carrellata riservata ai migliori prodotti di bellezza riguarda i capelli. Essi infatti soffrono molto per il cloro, il sale e il vento, e averne cura è quindi fondamentale, soprattutto in estate. Per proteggerli dai danni estivi, è bene utilizzare uno shampoo delicato e un balsamo nutriente. Consigliata anche una maschera ristrutturante una volta a settimana, da lasciare in posa per almeno 10 minuti e da risciacquare con acqua fredda. Prima di uscire di casa, applicare un prodotto protettivo sui capelli umidi, come un olio, una crema o uno spray con filtro solare. Sono sconsigliati il phon, la piastra e il ferro arricciacapelli, che stressano ulteriormente i capelli. Il prezzo medio per una confezione da 200 ml di un buono shampoo delicato è di circa 6 euro. Se poi volete scoprire quali sono i ristoranti più in per passare l'estate, ci sono interessanti suggerimenti a riguardo.

