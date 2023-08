Fiumane di persone che attraversano le strade ogni giorno, vie congestionate dal traffico, aree metropolitane ricche di attività commerciali e dense di popolazione. Questi sono i luoghi più caotici e trafficati del mondo, ma dove si trovano esattamente? Ovviamente essi si concentrano in Oriente ma ce ne sono molti anche in Europa.

C’è però un grande problema che riguarda questi posti ovvero l’inquinamento. Molto spesso, infatti, i luoghi più caotici del mondo sono quelli più inquinati per colpa dell’attività umana molto intensa, del traffico congestionato, dell’industrializzazione e della mancanza di controlli ambientali.

L’inquinamento è purtroppo un problema globale che va oltre queste aree caotiche. Si dovrebbe quindi ridurre l’uso dei combustibili fossili, migliorare l’efficienza energetica degli edifici, promuovere il verde urbano, gestire in modo efficiente i rifiuti e promuovere la mobilità sostenibile. Qualcosa si sta facendo ma è ancora molto poco.

Ricordiamo sempre quello che dice Lester Brown: “non abbiamo ereditato la Terra dai nostri antenati, la stiamo prendendo in prestito dai nostri figli e nipoti”.

Tra i luoghi più caotici e trafficati del mondo c’è sicuramente Times Square che è il simbolo di New York City. Intorno a essa si muove il cuore pulsante della città tra teatri, musei, negozi e locali.

C’è poi, come comunica Doveviaggi che ha stilato una lunga lista, Shuibya Scamble Crossing a Tokyo in Giappone. Chi c’è stato sa bene che giunti nei pressi delle strisce pedonali, per poter attraversare la strada, bisogna attendere che il semaforo diventi verde per più volte. Questo luogo è un crocevia di strade ed è tra le zone più dinamiche della capitale.

Spostandoci in Canada, troviamo Dundas Square che si trova esattamente a Toronto.

Luoghi più caotici e trafficati del mondo: non solo in Oriente anche in Europa

Si tratta di una piazza molto movimentata e ricca di pannelli luminosi che ricorda un po’ Times Square a New York. Anch’essa ogni giorno è attraversata da tantissime persone. Tale luogo è inoltre sede di eventi pubblici, di mostre d’arte ed è ubicata al centro del quartiere dello shopping e dei divertimenti.

Non solo in Oriente, anche in Europa ci sono i luoghi tra i più caotici e trafficati del mondo come Piccadilly Circus a Londra. Tutti conosceranno questa piazza perché è il cuore pulsante della capitale del Regno Unito. Si tratta anche di uno dei principali snodi di traffico e dello shopping londinese. Si trovano infatti tanti ristoranti, palazzi particolari e molte insegne caratteristiche. Sicuramente è molto caotica e proprio per questo very english.

A Madrid si trova invece l’incrocio con Gran Via Calle de Alcalà che è uno dei più fotografati della città. Anche questa strada, come le altre, è una delle principali arterie cittadine nonché una delle più antiche.

In Francia, invece, tra i luoghi più caotici e trafficati c’è piazza Charles De Gualle al cui centro si incontrano ben dodici strade, anche gli Champ Elysees che sono tra i più larghi e maestosi viali della capitale francese. Nel cuore di questa piazza c’è l’arco di Trionfo che fu voluto da Napoleone per festeggiare la battaglia di Austerlitz.

Chiudiamo con piazza Monumento alla vittoria a Bangkok in Thailandia e con Meskel Square ad Addis Abeba in Etiopia. La prima si trova nell’importante distretto di Ratchathew e nella piazza convergono le strade più trafficate e importanti della zona. L’altra, invece, è molto utilizzata per le feste religiose grazie alla grandezza. Si estende, infatti, per 50 mila metri quadri circa. Non dispone però di semafori agli incroci per cui c’è un notevole caos e traffico.

