Luoghi lussuosi in Italia, nasce una piattaforma che ci guida nella bellezza

È tempo di vacanze, è arrivato il momento di staccare la spina per molti italiani. Sì, ma dove andare? Grazie a Lavinia Colonna Preti nasce una piattaforma che ci guida tra i luoghi lussuosi del belpaese. Si chiama Luoghi Secrets, e offre un elenco dei posti più belli da visitare in Italia regione per regione, andando a combinare l’arte culinaria con la bellezza del fashion e panorami incantati.

Una guida per scegliere dove passare le vacanze, e non solo

Passare le vacanze, ma anche trasferirsi per cambiare vita, perché no. A ognuno la sua scelta. Con Luoghi Secrets si avrà la possibilità di conoscere quali sono i luoghi lussuosi più belli di ogni regione d’Italia. Ma chi è Lavinia Colonna Preti? Stiamo parlando di una imprenditrice digitale, fotografa e creativa, la quale vanta già 25 anni di esperienza in comunicazione internazionale. Durante la sua carriera ha potuto visitare quelli che sono i luoghi più belli del nostro paese (e non solo, naturalmente). La sua definizione di lusso potrebbe far storcere il naso a molti: “Il lusso non è ostentazione ma un’esperienza di bellezza”, ma effettivamente è una prospettiva rispettabile, soprattutto se ce la si può permettere. Pensiamo ad esempio a quei tanti italiani che oggi invece stanno protestando per lo stop al reddito di cittadinanza e non sanno come combinare il pranzo con la cena.

È inevitabile che affermazioni del genere possano far storcere il naso, se non addirittura scatenare una polemica sul web. Sta di fatto che l’imprenditrice ha deciso di aprire una piattaforma per consentire a chi ne ha voglia (e può permetterselo) di conoscere e poi visitare i luoghi lussuosi più belli del nostro paese.

Luoghi lussuosi in Italia, il parere dell’esperta

Il progetto Luoghi Secrets però nasce anche dalla voglia di valorizzare il nostro territorio. Infatti, la stessa creatrice afferma che era interessata a creare una piattaforma nella quale “potessero essere valorizzate le bellezze d’Italia, mantenendo l’identità peculiare di ogni singola regione e andando a rivelare sia le migliori location delle capitali turistiche in modo non convenzionale, sia quelle situate in piccoli comuni che spesso non trovano una voce autorevole per essere raccontate”.

Luoghi Secrets è quindi anche una buona opportunità per pubblicizzare bellezze presenti sul nostro territorio, magari poco note e per questo non adeguatamente valorizzate a livello turistico. Ma quali sono questi luoghi lussuosi che vale la pena visitare? Lasciamo la parola alla stessa esperta:

“Mi sono accorta che anche gli italiani vivono il loro Paese per stereotipi. Per esempio del Veneto si pensa che sia tutto Venezia. In realtà, l’Italia è una terra meravigliosa con le sue specificità. Così la sfida è stata creare non un unico portale Secrets ma di comunicare i singoli portali per ogni regione, proprio per raccontare le singole anima, invogliando da un lato chi vi abita a scoprire il proprio territorio e dall’altro permettendo a chi proviene da altre parti del mondo di poter conoscere quello che è la vera Italia. Lo scopo delle mie guide, e di tutti quelli che ci lavorano, è proprio quello di creare valore per l’Italia e per il territorio, perché presentando i luoghi virtuosi si incrementano in maniera positiva i consumi e si educano le persone al bello, nella speranza di promuovere anche artigiani, osterie e altre attività che generalmente non sono raccontate”.

E se volessimo fare qualche esempio, quali luoghi lussuosi stanno particolarmente a cuore alla fotografa e imprenditrice trevigiana? Quando è dalle sue parti, vicino Treviso, adora andare a L’osteria il castelletto da Clemi. Altri due suggerimenti preziosi sono invece Mirano, in provincia di Venezia in un glamping meraviglioso, perfetto per una fuga tra amiche, e il Quadrilatero della moda a Milano, per una serata glamour all’interno dei tanti cocktail bar presenti sul posto.

In sintesi…

imprenditrice e fotografa italiana lancia la piattaforma Luoghi Secrets;

si tratta di un sito web che fa da guida per conoscere i luoghi lussuosi più belli del paese;

ogni regione ha un elenco di posti imperdibili, soprattutto per chi vuole abbinare il glamour alla tradizione culinaria del posto.

Naturalmente, la scelta è molto ampia e visitando la sua piattaforma sarà possibile anche conoscere i posti più belli e lussuosi della propria regione.