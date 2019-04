Lucidalabbra con paraffina e uova: il test di Öko-Test con le marche migliori e peggiori

In occasione della Pasqua, il mensile tedesco Öko-Test ha voluto occuparsi di un test delle uova. Non si tratta di uova di cioccolato ma di uova biologiche, ovaiole e allevate a terra analizzate per cercare la presenza o meno di diossine e fipronil, considerando anche quelle che considerano il benessere animale. Come riporta IlSalvagente, delle uova analizzate soltanto 4 marchi hanno superato, per così dire, il test, mentre i restanti non hanno ottenuto lo stesso riscontro. Sempre il mensile tedesco, poi, ha analizzato alcune marche di lucidalabbra venendo alla conclusione che 9 su 16 contengono paraffina liquida.

Test uova

Tra le uova bocciate dal test del mensile Öko-Test figurano anche le uova di Aldi e Lidl mentre le 4 che hanno superato il test arrivano da Alnatura. Per quanto riguarda i marchi bocciati, il “no” deriva dalla pratica di uccisione dei pulcini maschi dopo la schiusa senza contare che molti dei fornitori non sono stati in grado di dimostrare del tutto la propria catena di produzione. Dunque non è tanto un problema di qualità per la maggior parte dei marchi considerati. Non si può dire la stessa cosa, sempre secondo i risultati del test, delle uova GutBio6 di Aldi Nord, dove sono state trovate quantità importanti di diossine che avrebbero superato il limite legale.

Test lucidalabbra

Usare il lucidalabbra è una pratica comune per molte donne ma non tutte sanno che quelli a base di paraffina possono essere pericolosi perché questa sostanza deriva dal petrolio. Nel test del mensile tedesco, si è appurato che alcuni lucidalabbra contengono coloranti come la tartrazina e il Propilparabene, come riporta il sito GreenMe.

Per quanto riguarda le marche che contengono paraffina queste sono:

Catrice Volumizing Lip Booster,

Essence Shine Shine Shine Lip Gloss,

Maybelline Baby Lips Gloss Hydratant,

Trend It Up High Shine Lipgloss

Mentre quelle che non contengono paraffina sono:

Alterra Lipgloss,

Alverde Color & Care Vinyl Lipgloss,

Benecos Natural Lipgloss, Natural Glam,

Dr. Hauschka Lipgloss,

Lavera Glossy Lips,

Sante Lipgloss,

Terra Naturi Lipgloss.

Ci sono poi alcuni lucidalabbra che contengono parabeni e conservanti come Rival de Loop Brilliant Lipgloss, Max Factor X Honey Lacquer, Honey Nude, Manhattan Oh My Gloss!, L‘Oréal Infallible Mega Gloss Xtreme Resist, NYX Lingerie Gloss.

