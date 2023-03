LOL 4 è già realtà, spuntano i nomi dei prossimi comici

Si è conclusa solo la scorsa settimana la terza edizione, ma già si parla di LOL 4. Quali saranno i prossimi comici che parteciperanno allo show? Spuntano le prime indiscrezioni, ma si tratta naturalmente di nomi da prendere con le pinzette.

LOL 4, un successo meno travolgente

Non sono mancate le critiche nella terza edizione dello show targato Prime Video. A quanto pare, sui social sono spuntate le prime critiche, le quali affermavano che questa terza stagione non ha fatto ridere. Infatti, benché ai concorrenti sia vietato ridere (o addirittura sorridere), il pubblico da casa dovrebbe invece in teoria piegarsi dalle risate. A quanto pare, non tutti hanno invece apprezzato la verve dei comici partecipanti. Le battute di Herbert Ballerina sono sembrate ai più troppo demenziali. Luca e Paolo non hanno saputo rinnovare il loro repertorio e Maccio Capatonda, in veste di ospite disturbatore, è stato impegnato troppo poco.

Queste in sostanza le critiche dei più, ma il più criticato è stato Nino Frassica, il quale è sembrato a volte avulso dal contesto. C’è per fortuna chi difende l’umorista siciliano, affermando che la sua comicità per fortuna non è per tutti. In effetti, nell’epoca frenetica in cui viviamo, i suoi giochi di parole possono spiazzare i più giovani, poco abituati a questi sberleffi lessicali. La genialità di Frassica non si discute, per quanto, in effetti, in un contesto del genere la sua comicità sembra effettivamente un po’ troppo imbrigliata. La terza edizione ci ha comunque regalato un momento finale particolarmente toccante, con Luca che ha chiesto all’altro finalista Fabio Balsamo, di condividere il premio, in modo da poter dare a entrambi la possibilità di concedere la metà della vincita in beneficenza.

I nuovi comici

Nonostante una stagione un po’ stanca, dunque, la quarta stagione dello show è già sulla bocca di tutti.

LOL 4 però dovrebbe avere dei comici decisamente più frizzanti, secondo molti detrattori, se vuole davvero continuare il format a lungo. Ecco quindi che iniziano a circolare voci sui prossimi partecipanti. Come dicevamo, si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze e, a quanto pare, più che rumors, sembrano nomi scelti dal pubblico, ovvero coloro che vorrebbero nella quarta edizione del programma.

Chi potremmo vedere quindi in LOL 4? I comici più gettonati sono Fabio De Luigi, Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Geppi Gucciari, Aldo, Giovanni & Giacomo, Ficarra & Picone, Ale & Franz, Emanuela Fanelli, Valerio Lundini e Teresa Mannino. Si tratta quindi di veri e propri big della comicità nostrana e, probabilmente, avere già soltanto 3 o 4 di questi, potrebbe accontentare molti fans.