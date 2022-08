Liste Centrodestra, ecco il totonomi per le elezioni politiche del 25 settembre

Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sono in procinto di decidere la lista definitiva dei candidati nei seggi uninominali in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Entro lunedì è prevista la presentazione delle candidature. Restano da sciogliere gli ultimi nodi per la scelta definitiva dei leader che verranno proposti agli elettori tra poco più di un mese. Intanto, è già stato raggiunto l’accordo in merito ai collegi: 98 andranno a Fratelli d’Italia, 70 alla Lega e 42 Forza Italia e 11 a Noi Moderati.

Liste Centrodestra, i totonomi per le prossime elezioni del 25 settembre di Forza Italia e Lega

Forza Italia dovrebbe ricandidare gli uscenti e puntare a qualche new entries come Beppe Incocciati e il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Niente da fare per Adriano Galliani, che ha rinunciato, mentre Renato Schifani è in corsa in Sicilia. Silvio Berlusconi, dovrebbe essere capolista al Senato nel proporzionale e candidato nell’uninominale a Monza. In Campania, tra i possibili candidati figura l’ex governatore Stefano Caldoro. In Liguria si punta a Roberto Bagnasco mentre in Lombardia ci saranno l’ex assessore al Welfare Giulio Gallera, Marco Bestetti e l’ex assessore Fabrizio Sala.

Per quanto riguarda la Lega, invece, tra i nuovi volti, considerando che il Carroccio punterà sul territorio, spiccano il presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Mario Barbuto, ma anche Giuseppe Valditara e il presidente di FareAmbiente Vincenzo Pepe – come scrive Il Giornale – ma non mancheranno anche esponenti delle Forze dell’Ordine, personaggi della sanità, imprenditori, sportivi ed editori. Tra i nomi in lizza anche le giornaliste Maria Giovanna Maglie e Annalisa Chirico, l’attrice Hoara Borselli, l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo.

La possibile lista dei nomi per Fratelli d’Italia alle elezioni

In Lazio dovrebbero esserci, Giulia Bongiorno, Simonetta Matone, Claudio Durigon, l’ex sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani, Fabrizio Santori e Barbara Saltamartini. Salvini, aveva già annunciato che «Non ci interessano le star, noi candidiamo persone per bene, radicate nel territorio. Non abbiamo bisogno di vip. E da noi non ci saranno i casini che ci sono stati in casa Pd».

Molti uscenti in via di conferma e anche novità per Fratelli d’Italia in merito alle liste del Centrodestra; triplicato il numero di parlamentari eletti nella prossima legislatura, una scelta strategica, che prevede anche di far entrare dirigenti che si sono distinti sul territorio, oltre che aprire alle competenze. Tra i nomi circolanti, quelli di Giulio Tremonti, Giulio Terzi di Sant’Agata, Carlo Nordio, Maurizio Leo e Marcello Pera. In Parlamento dovrebbe arrivare anche l’ex governatore siciliano Nello Musumeci e l’ex pilota di Formula 1 Emerson Fittipaldi, nella circoscrizione sudamericana.