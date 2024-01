Non c’è solo l’inglese tra le lingue straniere che è bene conoscere. Se quello anglosassone rimane senza dubbio l’idioma più utilizzato al mondo, visto che è considerato ormai universale, ci sono altre lingue che possono offrire importanti sbocchi lavorativi nel nostro Paese. Ad effettuare la ricerca stavolta ci ha pensato Preply, piattaforma specializzata nell’apprendimento linguistico. Vediamo oche cosa ha scoperto.

La nuova ricerca

Preply ha effettuato una interessante ricerca sugli annunci di lavoro nel nostro paese, finalizzata a scoprire quali sono le lingue straniere che permettono di ottenere stipendi più alti nel nostro paese.

La ricerca si è svolta esaminando ben 500 mila annunci di lavoro. Ne viene fuori una vera e propria classifica dedicata alle lingue che fanno guadagnare di più. Lo studio ha scoperto anche altre interessanti informazioni, come ad esempio la città nel mondo che richiede la maggior presenza di italiani per l’insegnamento delle lingue. Al primo posto di questa classifica spicca Londra. La città inglese infatti offre oltre 2500 posizioni a coloro che sappiano l’italiano e lo stipendio medio annuo è di. Al secondo posto dopo Londra troviamo New York, seguita da Parigi, Monaco di Baviera e Orlando.

Lo stipendio più alto a chi vuole insegnare l’italiano è offerto invece da Seattle, che propone uno stipendio medio annuale di 84 mila euro. A Los Angeles si arriva a 73.000 euro, mentre a completare il podio c’è Boston, dove si arriva a circa 61.000 euro all’anno. Ma veniamo ora alle lingue straniere che fanno guadagnare di più nel nostro paese. Al primo posto troviamo quattro lingue, una di queste è l’estone. Tale lingua in media offre stipendi annuali di 60 mila euro. Stessa cifra offerta anche per il vietnamita. L’indonesiano conferma tale cifra e si attesta quindi tra le lingue straniere più remunerative nel nostro paese. La quarta e ultima lingua straniera che promette uno stipendio annuale di 60 mila euro è il malese.

Le lingue straniere che fanno guadagnare di più

Proseguiamo con la nostra classifica andando a scoprire le altre lingue, le quali offrono un compenso più basso delle quattro sopra citate, ma che comunque promettono un reddito importante per coloro che ne sono a conoscenza e vogliono insegnarla o, molto più probabilmente, insegnano l’italiano a chi parla tali lingue e cercano di inserirsi nel nostro Paese. Del resto, il mondo del lavoro si fa sempre più complicato e anche gli stranieri cercano in qualche modo di riuscire ad integrarsi per poter finalmente partecipare alle attività produttive del paese, e magari perché no, partecipare ai tanti concorsi. Dunque, dopo aver visto la classifica delle città con la più alta qualità della vita in Italia, ecco invece le lingue straniere che ci ganno guadagnare di più nel nostro Paese.

Il sudcoreano è una di queste. Lo stipendio annuale in media è di 56 mila euro. C’è poi il cinese mandarino che promette stipendi annuali che arrivano in media a 54 mila euro. Ed eccoci finalmente all’inglese. Tale lingua rimane quella cercata più di frequenze negli annunci di lavoro nostrani, ma il suo compenso arriva in media a 44 mila euro all’anno. E con questa lingua si conclude sostanzialmente la lista dei guadagni, confermando quindi estone, malese, indonesiano e vietnamita al primo posto per gli stipendi offerti in Italia. Da segnalare che, dopo l’inglese, le lingue più cercate invece sono rispettivamente tedesco, francese e spagnolo.

