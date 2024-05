Altro che autovelox e sanzioni salate, stavolta si passa agli obblighi insormontabili. Da luglio scatta uno strumento per imporre il limite di velocità a tutti gli automobilisti. Tutti coloro che viaggeranno nei confini dell’Unione Europea dovranno installarlo nella propria auto. Stiamo parlando di un limitatore che renderà in teoria impossibile (ma lo sarà davvero anche nella pratica?) superare appunto i limiti imposti dal relativo codice della strada. Vediamo di cosa si tratta nello specifico e come funziona.

Stop alla violazione del Codice Stradale

Una delle regole più trasgredite dagli automobilisti è purtroppo il limite di velocità.

Benchétali regole sia sempre spregevole, diciamo purtroppo perché quella in questione è decisamente tra le più pericolose, quasi al pari di come passare col rosso, mentre ad esempio sostare il veicolo in una zona vietata, per quanto sia sempre un atto deplorevole, non è una trasgressione che può costare la vita agli altri cittadini. Superare il limite di velocità invece, come dicevamo, è un atto che mette in grave pericolo noi e gli altri automobilisti. Di recente sono fioccate le sanzioni, come il caso della multa record per eccesso di velocità in autostrada nel novarese. Laperò ha stabilito che il pugno di ferro non basta più, serve una tecnologia che vieti proprio tale pratica.

Ecco quindi che arriva la Intelligent Speed Assistance, appunto una tecnologia che dovrebbe rendere impossibile superare il limite di velocità imposto dal vigente codice della strada nei Paesi dell’UE. In realtà, il via libera per le date di nuova omologazione lo start era stato fissato già per il 2022, mente per quanto riguarda quelle di nuova immatricolazione si attenderà il prossimo luglio. Si tratta comunque di un termine ormai alle porte, visto che manca poco più di un mese. I costruttori devono quindi fare in fretta, del resto hanno già avuto 2 anni di tempo per omologarsi alla nuova regola.

Limite di velocità, ecco la tecnologia che lo impone

Come detto, alcune auto di omologazione sono uscite dalla fabbrica già con questo dispositivo, mentre altre lo faranno entro. A dirla tutta però questo limitatore è sostanzialmente già presente in molte auto di fascia medio alta.

Entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa precisamente è questo strumento che ci permetterà di non superare il limite di velocità. Si tratta di un device che si attiva una volta che l’auto si mette in moto, esso è collegato a sensori presenti esternamente al veicolo e al GPS, così da poter leggere costantemente quali sono le segnalazioni stradali e sapere qual è la velocità massima consentita sulla strada che si sta percorrendo in quel determinato momento. Ma non è tutto, poiché questo strumento è anche in grado di agire sui giri del motore, così da impedirgli di superare la velocità consentita e rallentare. C’è comunque da precisare che il guidatore può ugualmente fare forza sul pedale e superare il limite, ma dopo un tot di tempo il limitatore si attiverà nuovamente con un allert e rallenterà ancora il veicolo.

Come detto, alcune auto hanno già in dotazione strumenti simili, ma si tratta di device che possono essere disattivati a piacimento (come ad esempio lo Speed Limiter e l’Adaptive Cruise Control). Invece, l’Intelligent Speed Assistance non può essere disattivato una volta che l’auto è stata accesa, quindi il guidatore può spegnerlo solo quando sta accendendo l’auto, ma non quando il veicolo è in marcia. Speriamo che questo sistema possa una volta per tutte portare a zero il numero di incidenti mortali che ogni anno si registrano sulle strade del vecchio continente e non solo.

Riassumendo…