Libri più rari e costosi al mondo, la classifica con la top ten

La cultura non dovrebbe costare troppo, o forse non dovrebbe costare affatto, ma disponibile per tutti. Le cose però non sono così e un autore giustamente vuole il proprio guadagno quando ha realizzato un opera. Ma che dire invece dei libri più rari e costosi al mondo? Si tratta in questo caso di opere che trascendono il basilare significato di cultura, per diventare oggetti di culto, fenomeni da collezionismo sfrenato, quasi elementi da status quo. Vediamo quali sono queste opere ormai introvabili e costosissime.

Collezionisti affamati

E davvero per collezionisti affamati il libro in decima posizione, stiamo parlando di Le Fiabe di Beda il Bardo. Si tratta di una pseudolibro opera della scrittrice J.K Rowling. Proprio di recente tale opera ha superato la Bibbia di Gutenberg scaldandola dal decimo posto ed entrando in top 10. Il libro in questione è infatti stato battuto all’asta per 3,6 milioni di euro. Perché un normale fantasy costa così tanto? Perché si tratta dell’unica copia esistente. Le altre sei scritte di suo pugno dalla scrittrice sono state infatti regalate ad amici e parenti, mentre questa è l’unica messa in commercio. Se siete fans di Harry Potter probabilmente vorreste quantomeno sfiorare l’opera con un dito, ma probabilmente sarà una cosa che non farete mai nella vita.

Questo era solo un assaggio relativo ai libri più rari e costosi al mondo. Prima di procedere con le altre posizioni ecco la classifica generale dall’ultima alla prima posizione:

Le Fiabe di Beda il Bardo

First Folio

I Racconti di Canterbury

The Birds of America

L’Evangeliario di Enrico il Leone

Il Libro delle Ore dei Rothschild

The Bay Psalm Book

L’Evangeliario di San Cuthbert

La Magna Carta

Il Codice Leicester

Passiamo finalmente al nono posto.

Libri più rari e costosi al mondo

Stiamo parlando di. S tratta della prima pubblicazione delle opere di William Shakespeare contenente 36 opere del bardo. Il costo è di 5,6 milioni di euro. Solo 228 le copie rimaste. Passiamo ai Racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer. Esistono solo 12 copie nel mondo e la prima edizione se l’è aggiudicata un libraio di Londra per 7,5 milioni idi euro. The Birds of America di James Audubon vale invece dai 7,9 agli 11 milioni di dollari. Il naturalista e pittore ha colorato personalmente a mano tutti gli uccelli riprodotti nel volume. Solo 119 le copie esistenti nel mondo.

L’Evangeliario di Enrico il Leone è invece un vero e proprio cimelio storico. Fu commissionato da Enrico XII di Baviera, Duca di Sassonia e di Baviera, nel XIII secolo. Lo ha acquistato la Germania dell’Ovest che, nel 1983, per 11,7 milioni di dollari. Il Libro delle Ore dei Rothschild occupa la quinta posizione. Può essere ammirato alla National Library of Australia e vale 13,4 milioni di dollari. Entriamo nella zona calda con The Bay Psalm Book, il cui titolo completo è The Whole Booke of Psalmes Faithfully Translated into English Metre. Sono sopravvissute solo 11 copie di questo libro di salmi, il cui valore è di 14,2 milioni di dollari.

Benché il mondo dell’editoria in questo periodo storico sia incredibilmente latente, ci sono ancora libri che alcuni sono disposti a svenarsi pur di portarseli a casa. Entriamo finalmente nel podio con L’Evangeliario di San Cuthbert. Questa traduzione latina del vangelo di Giovanni costa 12 milioni di euro, ma il suo valore, se dovesse finire nuovamente all’asta, sarebbe non inferire ai 15 milioni. La Magna Carta dell’Arcivescovo di Canterbury è al secondo posto. Solo 17 copie sopravvissute per un valore di 20,1 milioni di euro. Il Codice Leicester di Leonardo Da Vinci è al primo posto tra i libri più rari e costosi al mondo. Al suo interno riflessioni e teorie del maestro, ma anche raffigurazioni di suo pugno.

Riassumendo…

Il Codice Leicester di Leonardo Da Vinci è il libro più costoso al mondo;

tra i più rari anche un’opera della Rowling, l’autrice di Harry Potter.

Nella top ten anche I Racconti di Canterbury.

È stato battuto all’asta per 30,8 milioni di dollari.