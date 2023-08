Libri per le vacanze, 5 titoli perfetti per l’estate

Siete pronti a partire, la valigia è fatta, ma non sapete ancora scegliere quali libri portare in vacanza? Ecco una serie di suggerimenti che potrebbero aiutarvi nella vostra scelta. 5 titoli che sembrano perfetti per questa estate, quanto meno per permettervi di immergervi in una bella storia e rilassarvi sotto l’ombrellone.

Un’estate da dedicare alla lettura

Vogliamo essere utopistici, visto che in realtà la situazione nel nostro paese è tutt’altro che lusinghiera quando si parla di libri. L’editoria nel nostro paese infatti stenta tantissimo, l’Italia è un paese che non legge. Diciamoci la verità, chi si ricorda di mettere un libro in valigia quando sta per partire per la sua meritata vacanza? Una volta era prassi comune, quasi un must, anche se poi non lo si leggeva davvero. Oggi invece gli italiani hanno anche dimenticato questa abitudine, ma rimane uno zuccolo duro che ancora prova piacere nel vecchio, obsoleto libro. Ma non perdiamoci in ulteriori ciance e andiamo a vedere i 5 titoli consigliati per questa calda estate.

Siete amanti del mistery? Allora potrebbe piacervi davvero tanto Una Settimana in Giallo, una raccolta di racconti scritta da autori vari. Si tratta di Gaetano Savatteri, Alicia Giménez-Bartlett, Andrej Longo, Marco Malvaldi, Antonio Manzini, Santo Piazzese, Francesco Recami, Alessandro Robecchi, Giampaolo Simi, Fabio Stassi e Simona Tanzini. Il libro perfetto per chi ama il giallo e vuole dedicarsi a letture non troppo impegnative, visto che solitamente la formula dei racconti permette di offrire diverse storie senza impegnare il lettore in un’unica grande avventura.

Il secondo titolo che vi consigliamo è invece di tutt’altro genere e vede la firma di un apprezzato cantautore nostrano, stiamo parlando di Vinicio Capossella, autore anche di lettura.

Libri per le vacanze, i titoli consigliati

Il libro in questione si chiama. Un racconto stravagante, simbolico, a tratti grottesco, che solo un visionario come Capossela poteva forse concepire.

Proseguiamo con la nostra carrellata di libri per le vacanze con un altro titolo, stiamo parlando di Come d’aria, di Ada D’Amato. Sarà senza uno dei libri più gettonati del momento, visto che è anche il vincitore dell’ultimo Premio Strega. Daria, la figlia, e Ada, la madre, si raccontano e scoprono nuove emozioni attraverso una malattia che ha colpito quest’ultima alla soglia dei 50 anni. Un racconto commovente ed emozionante.

Il quarto titolo è invece Prendetevi la Luna di Paolo Crepet. Stavolta andiamo nel campo della saggistica, quindi consigliamo un libro per coloro che vogliono conoscere l’anima della nuova generazione e confrontarla con quella vecchia. Il sottotitolo del libro è infatti “un dialogo tra generazioni”, opera dello psichiatra e sociologo torinese che solennemente è anche opinionista in tv.

Chiudiamo tornando al romanzo con Furore di John Steinbeck. In questo caso si tratta di un vero e proprio classico, quindi se non lo avete mai letto è il caso di recuperarlo. Inoltre, si addice particolarmente per questo periodo, visto che la location è la calda e assolata California. Qui la famiglia Joad vi si trasferisce per iniziare una nuova vita e assistere allo stesso tempo alla trasformazione della società statunitense. Naturalmente, potete acquistare i libri che vi abbiamo segnalato direttamente su Amazon e riceverli in tempi celeri, soprattutto se siete abbonati Prime.

