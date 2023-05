Lettini e ombrelloni sempre più cari, sarà un’estate con prezzi alle stelle: quanto ci costerà andare in spiaggia

L’estate 2023 rischia di diventare la più cara di sempre. E non è colpa solo dei rincari che riguardano voli, alloggi, spesa e trasporti. Anche le spiagge rischiano di trasformarsi in un vero e proprio salasso. Non manca molto all’inizio dell’estate e grazie alle temperature già calde, in alcune regioni c’è chi ha fatto il primo bagno o non ha perso occasione per stendersi al sole e abbronzarsi. L’inflazione, però, non va in vacanza e i suoi effetti li vedremo anche i prossimi mesi. Se per andare in vacanza i prezzi sono già alti dallo scorso anno e non accennano a diminuire, questa estate anche l’ombrellone rischia di diventare inaccessibile per molte famiglie.

La spiaggia diventa un salasso, quanto ci costa

Si parla, infatti, di un balzo in avanti del 40%, che significa spendere fino a 40 euro al giorno per affittare un ombrellone e lettino per una giornata al mare.

Come scrive Today, che ha cercato di fare una simulazione dei prezzi legati a ombrellone e lettino, gli aumenti sono visibili. Prenotando, ad esempio, un posto in spiaggia a Jesolo per il 15 luglio, quindi in piena estate, si nota che solo per l’ombrellone e il lettino lontano dalla riva, quindi i meno cari rispetto a quelli vicini alla riva, si arrivano a spendere 25 euro al giorno dal lunedì al venerdì e 29 euro il sabato e la domenica per i servizi classici, che arrivano a 35 euro e 38 euro nel caso di scelga il servizio prestige, ossia lettini più comodi o altri plus.

Anche in Riviera Romagnola i prezzi sono più o meno gli stessi. Prenotando un ombrellone con due lettini singoli il costo medio è di 35 euro.

Aumenti più forti rispetto allo scorso anno

Va peggio prenotando un posto in spiaggia a Ostia, dove è possibile spendere fino a 39,40 euro per un ombrellone e due lettini. Un prezzo decisamente alto che include anche dei costi di commissione nel caso di una struttura in particolare.

In generale, quindi, guardando alle spiagge da nord a sud è chiaro che gli aumenti sono consistenti. Si possono arrivare a pagare fino a 5 euro in più al giorno per un ombrellone, che se rapportato alla spesa media giornaliera fa capire quanto una famiglia andrà a spendere per un soggiorno di una settimana o due. I motivi dietro a questi forti rincari sono da imputarsi all’inflazione e la crisi energetica. Ma anche l’aumento del 25 per cento dei canoni balneari del 2023 previsto nella legge di Bilancio ha avuto un peso. Come riporta Today, quindi, per questa estate ogni famiglia dovrebbe pagare 500 euro in più per lo stesso tipo di vacanza fatta lo scorso anno.

Nonostante tutto, gli italiani non rinunciano a viaggiare e tra maggio e settembre almeno il 60% farà una vacanza. Secondo un report di European travel commission, per spendere meno molti sceglieranno i mesi di giugno e luglio, molti meno andranno ad agosto, mese clou delle ferie ma anche il più caro. In più, è anche aumentata la percentuale di persone che hanno deciso di prenotare molto prima.

Lettini e ombrelloni sempre più cari, sarà un’estate con prezzi folli

In sintesi, per affittare un ombrellone e un lettino durante l’estate 2023, le stime parlano di un aumento del 40%. Le famiglie spenderanno 500 euro in più per la stessa vacanza fatta lo scorso anno e ciò dimostra come i rincari sono più forti che mai. In tutto ciò, gli italiani non rinunciano a viaggiare e non si lasciano scoraggiare troppo dai rincari. Anzi, cercano piuttosto di prenotare nei mesi meno cari.