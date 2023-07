Letscall, arriva la nuova truffa che usa la tecnica del vishing e svuota il conto corrente

Lo abbiamo detto mille volte, le truffe non demordono e non vanno in vacanza. Anzi, più passano i mesi e più aumentano i raggiri che colpiscono gli italiani. Non passa giorno in cui non si sente qualcuno, soprattutto anziani, rimasto vittima di qualche truffa. E se la polizia postale o le forze dell’ordine riescono spesso a trovare i colpevoli, ecco che ne esce un’altra altrettanto insidiosa. L’ultima in ordine cronologico, forse è una delle peggiori in circolazione, perchè è molto sofisticara e usa la tecnica del phishing vocale.

Come funziona la truffa

La nuova truffa, come riporta Libero Tecnologia, si chiama Letscall e si è già vista in Corea Del Sud, ma è chiaro che può diffondersi ovunque. Rispetto alle altre truffe a cui siamo abituati, che usano il phishing, questa si basa sul “vishing“, cioè una truffa che usa il phishing vocale. Le truffe basate sul phishing sono quelle che tramite email o Sms ci portano a cliccare su link fraudolenti facendoci credere di essere davanti a siti sicuri o ufficiali.

Con il vishing, invece, si fa ancora di più, si spinge l’utente a scaricare un’app e poi si arriva al conto corrente. L’obiettivo, infatti, è sempre lo stesso, rubare soldi nei conti corrente delle vittime. La truffa inizia con una catena che dapprima spinge la vittima a visitare una pagina fake del Play Store, spesso l’opera di convincimento inizia già via mail, sms o anche tramite telefono.

Ed è qui che si mette in atto il vishing. La vittima, quindi, si trova a scaricare un’app fake della banca che a sua volta scaricherà un altro codice, una sorta di spyware che sarà in grado di carpire tutti i dati sensibili della vittima, quindi anche password e dati riferiti ai conti bancari.

Un raggiro sofisticato

Ovviamente, è anche in grado di spiare l’utente mentre accede al conto corrente e quindi sarà in grado di rubare tutti i dati.

C’è poi un terzo passaggio, che è sicuramente quello più innovativo e pericoloso. I truffatori, infatti, dopo essere riusciti a rubare denaro dal conto, sono anche in grado di scaricare sul telefono della vittima dei file audio preregistrati, che si riproducono una volta che la vittima prova a contattare la banca. Chiaramente, però, non si tratta della vera banca, anche se l’utente pensa che lo sia. Il menù telefonico, infatti, è molto simile a quello delle banche ma la vittima, in questo caso, non riuscirà a parlare con nessun operatore. In tutto ciò, i criminali continuano a prelevare denaro mentre la vittima tenta inutilmente di chiamare la banca.

Questa truffa macchinosa ma efficace, è nota in Corea ma è chiaro che potrebbe arrivare presto anche in Europa. I criminali, usando delle tecniche davvero sofisticate, possono mettere in atto vari tipi di raggiri. Non solo per svuotare conti, ma anche per far acquistare un certo tipo di merce, sottoscrivere servizi telefonici a pagamento e persino prestiti. In questo caso, la povera vittima si ritroverebbero a pagare le rate, mentre i truffatori prenderebbero i soldi.

Come abbiamo visto, le truffe sono sempre tantissime e ogni giorno ne esce una pericolosa. Quella che cerca di rubare soldi sfruttando la tecnica del phishing è la più famosa, ma ormai i truffatori se ne inventano di ogni tipo per arrivare al loro scopo.

