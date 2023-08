Le tre migliori pizzerie gourmet economiche della Campania

Diceva Ryan Reynolds “anche le situazioni peggiori migliorano con una buona pizza”. Ed è proprio così perché quest’alimento rende felici. La presenza di triptofano nell’impasto, infatti, può svolgere un ruolo chiave nell’aumentare i livelli di serotonina, migliorando di fatto l’umore. Quindi la pizza fa bene alla nostra felicità ma, come per ogni cosa, non bisogna mai eccedere. Quali sono allora le migliori pizzerie gourmet economiche della Campania, quelle che offrono prodotti di eccellenza creati con impasti e ingredienti ricercati? Eccone alcune tra le migliori per la qualità dell’impasto, le materie prime e la cottura. Il loro punto di forza sono poi l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Pizzeria La Notizia – Napoli

Tra le migliori pizzerie gourmet economiche della Campania c’è La Notizia dove si potranno gustare pizze con impasti lievitati naturalmente, farine integrali e ingredienti di stagione.

Tra le specialità della casa c’è la pizza con i fiori di zucca, la provola e le alici ma anche quella con i pomodorini del piennolo (prodotto tipico campano), mozzarella di bufala e basilico.

Questo locale si trova a via Michelangelo da Caravaggio, 53 e gli orari sono dal martedì alla domenica dalle 19 alle 24 (lunedì chiuso).

Pizzeria Pepe in Grani – Caiazzo

Anche a Caiazzo in provincia di Caserta c’è una tra le migliori pizzerie gourmet economiche della regione Campania. Si tratta di Pepe in Grani che è “uno spazio dove immergersi in un’esperienza tra sapori e la possibilità di osservare il saper fare dell’uomo attraverso percorsi degustativi”. Qui si possono gustare pizze gourmet con farine macinate a pietra e ingredienti del territorio mentre gli impasti sono a lunga maturazione.

Tra le proposte più originali c’è sicuramente la pizza sbagliata che è bianca con olio e mozzarella sulla quale sono adagiate otto striscioline di pomodoro a crudo. La particolarità è che c’è meno olio e basilico.

C’è poi la Sciuggaglia, una pizza con pomodori secchi aromatizzati, origano, guanciale di suino razza casertana, cipolle e olio Evo.

Pizzeria La Masardona – Napoli

Infine tra le migliori pizzerie gourmet economiche c’è La Masardona dove tutti sono rimasti letteralmente senza parole per la pizza fritta che è ottima, dorata, sapida e creata con ingredienti freschissimi. Tra le preferite c’è sicuramente quella con ripieno di scarola e olive.

Queste sono alcune tra le migliori pizzerie gourmet economiche della Campania che bisognerà provare almeno una volta nella vita. Il prezzo medio per una pizza presso La Notizia è di 10 euro e si possono effettuare anche prenotazioni online. Per Pepe in Grani, invece, si paga in media 12 euro e in più nel locale si possono anche scegliere dei menù degustazione il cui prezzo si aggira intorno ai 25 euro. Da La Masardona, invece, il costo medio della pizza fritta è invece di 5 euro.

