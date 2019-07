Le spiagge italiane plastic free e dove è vietato fumare nel 2019

Sono 21 i comuni italiani che hanno bandito plastica e sigarette dalla spiaggia per combattere l’inquinamento e migliorare l’esperienza dei bagnanti.

Alcune amministrazioni comunali hanno avviato dei piani per tutelare le spiaggia che prevedono anche il divieto di fumo con multe salate, fino a 500 euro, per chi trasgredisce. Inoltre circa 40 spiagge hanno anche adottato l’etichetta plastic free ossia sarà vietato usare oggetti in plastica monouso.

Capaci, Lampedusa e Linosa anche il divieto alle sigarette. Oltre alla Sicilia anche Toscana e Campania hanno all’attivo 6 spiagge plastic free mentre in Lazio Anzio, Ladispoli, Latina e Ponza che hanno detto alle sigarette.

Le 21 spiagge smoke free

Tra le regioni più virtuose in tal senso la Sicilia, dove 16 spiagge hanno adottato l’etichetta e a

Le 21 spiagge in cui è vietato fumare sono per l’esattezza:

-Alba Adriatica in Abruzzo

-Anzio in Lazio

-Bibione in Veneto

-Capaci in Sicilia

-Ladispoli in Lazio

-Lampedusa

-Latina in Lazio

-Lerici in Liguria

-Linosa in Sicilia

-Manduria in Puglia

-Olbia in Sardegna

-Pesaro nelle Marche

-Ponza in Lazio

-Porto Cesareo in Puglia

-Rimini in Emilia Romagna

-San Benedetto del Tronto nelle Marche

-Sanremo in Liguria

-Sassari in Sardegna

-Savona in Liguria

-Sirolo nelle Marche

-Stintino in Sardegna

Spiagge plastic free

Per quanto riguarda le spiaggia plastic free queste sono: Ancona, Augusta, Avola, Bordighera, Caggiano, Campo Azzurro, Campo nell’Elba, Capaci, Capo d’Orlando, Capri, Carloforte, Castellabate, Castiglione della Pescaia, Chioggia, Domus de Maria, Favignana, Follonica, Ischia, Isole Tremiti, Lampedusa, Linosa, Malfa, Maratea, Marciana Marina, Noto, Otranto, Pachino, Pantelleria, Pollica, Pozzuoli, Realmonte, Riomaggiore, San Vito Chietino, San Vito lo Capo, Santa Salina, Scarlino, Siracusa, Sperlonga, Taormina, Vernazza.

