Le migliori uova in vendita al supermercato secondo ultimo test de Il Salvagente

Le uova fanno parte di quegli alimenti fondamentali per la dieta, le troviamo praticamente ovunque e gli italiani ne acquistano a volontà per preparare numerosi piatti. Costano anche poco, per cui sono considerati dei veri e propri cibi anti-crisi. È anche vero, però, che quando si acquistano le uova è importante fare attenzione al marchio ma anche ad altri fattori. Come accade per altri prodotti, infatti, è importante considerare molti aspetti per capire se sono di qualità o meno. Vi siete mai chiesti, quindi, quali sono le migliori uova sul mercato? A fare una panoramica è un nuovo test de Il Salvagente, che ha analizzato 22 marchi e li ha sottoposti a vari test per valutare il grado di freschezza, igiene e la presenza o meno di insetticidi. Solo in Italia se ne producono 12,6 miliardi all’anno.

Le migliori uova in vendita al supermercato

E’ vero che le uova sono una fonte di colesterolo ma è anche vero che contengono altri nutrienti essenziali ed un consumo moderato, secondo gli esperti, potrebbe in realtà avere numerosi benefici.

Addirittura una ricerca ha messo in luce che mangiare fino ad un uovo al giorno aiuta a prevenire malattie cardiovascolari ma vanno inserite in una dieta sana.

I risultati del test sono confortanti e fanno emergere dati buoni. Tra i marchi di uova considerati ci sono Aia, Esselunga (bio e non), Delizie del Sole – Eurospin (bio e non), Le Naturelle (bio e non), Cà Bianca (Md), Conad (bio e non), Carrefour (bio e non), Casa Bonelli (Todis), Coccodì Bio, Coop (bio e non), Le Stagioni d’Italia, Ovito, Terra – Lidl, Todis Biologico. Tutte queste marche hanno passato il test con un punteggio che va da eccellente a buono.

La prova freschezza

I marchi di uova in questione sono stati sottoposti a vari test per accertarne la qualità ma anche una prova di freschezza, condotto tramite un esame sensoriale. L’uovo è stato inserito in un recipiente di acqua, se è fresco si posa in fondo se invece si inclina il prodotto è più vecchio, se rimane fermo in verticale non è fresco mentre si galleggia del tutto non si può mangiare. Considerando, quindi la freschezza, le uova testate che hanno ottenuto il miglior punteggio sono:

Aia AriapertaCà Bianca (Md)

Carrefour Classic

Casa Bonelli (Todis)

Conad Allevate a terra medie

Delizie del Sole Bio biologico (Eurospin)

Esselunga Uova extra fresche

Esselunga Bio

Le Naturelle

Le Stagioni d’Italia

Ovito Bio

Ovito Extra fresche

Todis Biologico

Vivi Verde Coop.

Per quanto riguarda, invece, l’analisi del tuorlo, le uova che hanno ottenuto il punteggio migliore sono:

Aia Ariaperta

Ala Pastagialla

Ca Bianca (Md)

Carrefour Classic

Casa Bonelli (Todis)

Conad Allevate a terra medie

Conad Verso Natura Bio

Delizie del Sole – Eurospin

Delizie del Sole Amo Essere

Biologico – Eurospin

Esselunga

Esselunga bio

Le Naturelle

Le Stagioni d’Itala

Ovito Bi

Ovito Extra fresche

Todis Biologico

Vivi Verde Coop.

Dopo la prova dell’acqua, infatti, le uova sono state rotte e gli esperti hanno osservato le caratteristiche come tuorlo, albume, germe e odore. Poi sono state cotte per verificarne odori e sapori.