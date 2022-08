Le migliori spiagge per le famiglie nell’estate 2022, ecco le Bandiere Verdi

Il ponte del 2 giugno di quest’anno è coinciso con il primo grande esodo degli italiani verso le mete di mare da 12 mesi a questa parte. Chi ha avuto la fortuna di essere dall’altra parte della carreggiata, tra Bologna e Rimini, nel primo pomeriggio di domenica non avrà potuto non notare la coda infinita di macchine ferme, in attesa che la situazione si risolvesse nel giro di poco tempo. È un segno inequivocabile di come si stia tornando a una lenta ma inesorabile normalità, che significa anche voglia di mare, mare e ancora mare. Di seguito la classifica delle Bandiere Verdi 2022, cioè delle migliori spiagge per le famiglie, dopo aver visto quali sono le migliori spiagge low cost.

Bandiere Verdi 2022: le migliori spiagge per le famiglie in Italia

Liguria

Noli (Savona)

Lerici (La Spezia)

Lavagna (Genova)

Finale Ligure (Savona)

Friuli Venezia Giulia

Lignano Sabbiadoro (Udine)

Grado (Gorizia)

Veneto

San Michele al Tagliamento – Bibione (Venezia)

Lido di Venezia (Venezia)

Jesolo – Jesolo Pineta (Venezia)

Chioggia – Sottomarina (Venezia)

Cavallino Treporti (Venezia)

Caorle (Venezia)

Emilia Romagna

San Mauro Pascoli – San Mauro mare (Forlì-Cesena)

Rimini

Riccione (Rimini)

Ravenna – Lidi Ravennati (Ravenna)

Misano Adriatico (Rimini)

Gatteo – Gatteo Mare (Forlì-Cesena)

Cesenatico (Forlì-Cesena)

Cervia – Milano Marittima – Pinarella (Ravenna)

Cattolica (Rimini)

Bellaria – Igea Marini (Rimini)

Toscana

Viareggio (Lucca)

San Vincenzo (Livorno)

Pisa – Marina di Pisa – Calambrone – Tirrenia (Pisa)

Moletto – Caletta) – Santa Liberata (Bagni Domiziano – Soda -Pozzarello) (Grosseto)

Monte Argentario – Cala Piccola – Porto Ercole (Le Viste) – Porto Santo Stefano

Grosseto – Marina di Grosseto – Principina a Mare

Forte dei Marmi (Lucca)

Follonica (Grosseto)

Castiglione della Pescaia (Grosseto)

Camaiore – Lido Arlecchino – Matteotti (Lucca)

Bibbona (Livorno)

Marche

Tra le bandiere verdi, anche Sirolo (Ancona)

Senigallia (Ancona)

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)

Porto San Giorgio (Fermo)

Porto Recanati (Macerata)

Pesaro (Pesaro – Urbino)

Numana – Alta – Bassa – Marcelli Nord (Ancona)

Mondolfo – Marotta (Pesaro – Urbino)

Grottammare (Ascoli Piceno)

Gabicce Mare (Pesaro – Urbino)

Fano – Nord – Sassonia – Torrette/Marotta (Pesaro – Urbino)

Cupra Marittima (Ascoli Piceno)

Civitanova Marche (Macerata)

Abruzzo

Vasto Marina (Chieti)

Tortoreto (Teramo)

Silvi Marina (Teramo)

Roseto degli Abruzzi (Teramo)

Pineto – Torre Cerrano (Teramo)

Pescara

Ortona – Spiaggia dei Saraceni (Chieti)

Montesilvano (Pescara)

Giulianova (Teramo)

Alba Adriatica (Teramo)

Lazio

Ventotene – Cala Nave (Latina)

Terracina (Latina)

Sperlonga (Latina)

San Felice Circeo (Latina)

Sabaudia (Latina)

Montalto di Castro (Viterbo)

Lido di Latina (Latina)

Gaeta (Latina)

Formia (Latina)

Anzio (Roma)

Campania

Sapri (Salerno)

Santa Maria di Castellabate (Salerno)

Positano (Salerno)

Pollica (Salerno)

Pisciotta (Salerno)

Marina di Camerota (Salerno)

Ischia (Napoli)

Centola – Palinuro (Salerno)

Ascea (Salerno)

Agropoli (Salerno)

Molise

Termoli (Campobasso)

Puglia

Vieste (Foggia)

Salve – Marina di Pescoluse (Lecce)

Rodi Garganico (Foggia)

Porto Cesareo (Lecce)

Polignano a Mare (Bari)

Otranto (Lecce)

Ostuni (Brindisi)

Melendugno (Lecce)

Margherita di Savoia (Barletta – Andria – Trani)

Lizzano (Taranto)

Ginosa (Taranto)

Gallipoli (Lecce)

Fasano (Brindisi)

Basilicata

Pisticci (Matera)

Maratea (Potenza)

Calabria

Squillace (Catanzaro)

Soverato (Catanzaro)

Siderno (Reggio Calabria)

Santa Caterina dello Ionio Marina (Catanzaro)

Roccella Jonica (Reggio Calabria)

Praia a Mare (Cosenza)

Palmi (Reggio Calabria)

Nicotera (Vibo Valentia)

Mirto Crosia (Cosenza)

Melissa (Crotone)

Locri (Reggio Calabria)

Isola di Capo Rizzuto (Crotone)

Cirò Marina (Crotone)

Cariati (Cosenza)

Capo Vaticano (Vibo Valentia)

Caulonia (Reggio Calabria)

Bovalino (Reggio Calabria)

Bova Marina (Reggio Calabria)

Bianco (Reggio Calabria)

Sicilia

Vittoria (Ragusa)

Scicli (Ragusa)

San Vito Lo Capo (Trapani)

Santa Croce Camerina (Ragusa)

Ragusa

Pozzallo (Ragusa)

Palermo

Noto (Siracusa)

Menfi (Agrigento)

Mazara del Vallo (Trapani)

Marsala (Trapani)

Lipari (Messina)

Ispica (Ragusa)

Giardini Naxos (Messina)

Cefalù (Palermo)

Catania

Campobello di Mazara (Trapani)

Balestrate (Palermo)

Sardegna

Tortolì (Nuoro)

Santa Teresa di Gallura (Olbia – Tempio)

San Teodoro (Nuoro)

Santa Giusta (Oristano)

Quartu Sant’Elena (Cagliari)

Poetto (Cagliari)

Oristano

Marina di Orosei (Nuoro)

La Maddalena (Olbia – Tempio)

Is Aruttas (Oristano

Castelsardo (Sassari)

Carloforte (Carbonia – Iglesias)

Capo Coda Cavallo (Olbia – Tempio)

Cala Domestica (Carbonia – Iglesias)

Bari Sardo (Ogliastra)

Alghero (Sassari).