L’undicesima edizione della guida Pasticceri & Pasticcerie di Gambero Rosso premia i migliori pasticceri e le migliori pasticcerie d’Italia nel 2022. Anche quest’anno Iginio Massari con la sua Pasticceria Veneto si aggiudica il prestigioso riconoscimento delle Tre Torte d’Oro, l’unico in Italia e per questo definito “fuoci classifica” dalla guida.

Per quanto riguarda invece le Tre Torte, con le due new entry di quest’anno il totale arriva a 27. Le due novità sono Alessandro Servida e Martesana Milano, ed entrambi sono inseriti nel contesto del capoluogo meneghino.

Tra i premi speciali infine, merita una menzione a parte il 32enne pugliese Piero Ditrizio, eletto pasticcere emergente dall’edizione 2022 della guida Pasticceri & Pasticcerie di Gambero Rosso, che pochi mesi prima dell’arrivo della pandemia ha aperto a Cagliari la sua pasticceria gourmet (Ditrizio Pasticceria).

Le migliori pasticcerie d’Italia nel 2022 secondo Gambero Rosso, Tre Torte

Dalmasso – Punteggio 95

Biasetto – Punteggio 94

Maison Manilia – Punteggio 94

Besuschio – Punteggio 93

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro – Punteggio 93

Gino Fabbri Pasticcere – Punteggio 92

Nuovo Mondo – Punteggio 92

Pasquale Marigliano – Punteggio 92

Sal De Riso Costa d’Amalfi – Punteggio 92

Walter Musco Bompiani – Punteggio 92

Acherer Patisserie Blumen – Punteggio 91

Belle Hélène – Punteggio 91

Caffè Sicilia – Punteggio 91

Ernst K Knam – Punteggio 91

Fabrizio Galla – Punteggio 91

Pasticceria Marisa – Punteggio 91

Alessandro Servida – Punteggio 90

Cortinovis – Punteggio 90

Dolce Reale – Punteggio 90

Fusto Milano – Punteggio 90

L’Arte Bianca – Punteggio 90

Luca Mannori – Punteggio 90

Martesana Milano – Punteggio 90

Pasticceria Roberto – Punteggio 90

Pepe Mastro Dolciere – Punteggio 90

Rinaldini – Punteggio 90

Sciampagna – Punteggio 90.

Premi Speciali

Pasticcere emergente a Piero Ditrizio – Ditrizio Pasticceria – Cagliari

Novità dell’anno a Pasticceria Celestina – Pollena Trocchia (provincia di Napoli

Miglior pasticceria salata a Pasticceria Roberto (Erbusco, Brescia) e a d&g Patisserie (Selvazzano Dentro, Padova)

Miglior comunicazione digitale a Douce (Genova), Besuschio (Abbiategrasso, Milano)

Pasticceria con il miglior packaging a Golose Emozioni – San Zenone degli Ezzelini (provincia di Treviso).

