Le migliori lettiere per gatti del 2022 secondo il test di Altroconsumo

Altroconsumo ha svolto un test sulle migliori lettiere per gatti, prendendo in considerazione i prodotti che si trovano in vendita nei supermercati italiani. Di seguito riportiamo la classifica finale della ricerca condotta dalla nota associazione italiana di consumatori. Per ogni prodotto indicheremo il punteggio raggiunto, la valutazione e il prezzo medio a cui viene venduto.

Classifica lettiere per gatti 2022 – Test Altroconsumo

Ecco la classifica delle migliori lettiere per gatti nel 2022 riportata dal test di Altroconsumo:

Cat’s Best Original: 87 (qualità buona) – Realizzata con fibre di legno – Miglior del Test – Miglior Acquisto – Miglior Scelta Green – Prezzo medio 9,80 euro.

Cat&Rina BeNatural: 72 (qualità buona) – Realizzata con fibre di tofu riciclate dalla produzione di prodotti alimentari – Prezzo medio 8,00 euro.

Almo Nature Cat Litter: 72 (qualità buona – Realizzata al 100% con materie vegetali – Prezzo medio 9,30 euro.

Lindocat Advanced Green+: 67 (qualità buona) – Realizzata con legno d’abete da materie prime secondarie della lavorazione del legno – Miglior Scelta Green – Prezzo medio 8,90 euro.

Perfect (Arcaplanet) lettiera agglomerante eco vegetale: 65 (qualità buona) – Realizzata con legno di abeti e abeti rossi locali – Miglior Scelta Green – Prezzo medio 8,60 euro.

Lifelong (Amazon) Corn Cat Litter: 63 (qualità media) – Realizzata con mais – Prezzo medio 15,20 euro.

Croci Tofu Clean: 62 (qualità media) – Realizzata con soia – Prezzo medio 9,50 euro.

Biokat’s Eco Light: 61 (qualità media) – Realizzata con baccelli di soia sostenibile e fibre vegetali naturali – Prezzo medio 9,15 euro.

Le marche migliori di lettiere per gatti

Monge Easy Green (confezione verde): 60 (qualità media) – Realizzata con fibre vegetali – Prezzo medio 9,70 euro.

Sanicat Recycled Corn Cob: 58 (qualità media) – Realizzata con tutolo di mais riciclato e amido nativo di frumento – Prezzo medio 5,25 euro.

Coop Vivi Verde lettiera vegetale agglomerante a base di orzo: 57 (qualità media) – Realizzata con scarti di orzo e lieviti – Prezzo medio 4,00 euro.

Catsan Natural: 55 (qualità media) – Realizzata con sottoprodotto di frumento – Prezzo medio 6,60 euro.Oasy lettiera vegetale a base di orzo e neem, repellente naturale: 55 (qualità media) – Realizzata con orzo e neem, repellente naturale – Prezzo medio 6,90 euro.Vita Kraft Natural Clean: 54 (qualità media) – Realizzata con mais bianco – Prezzo medio 7,40 euro.

