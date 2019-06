Le mete preferite per le vacanze estive 2019: 5 regioni al top

L’estate è iniziata e molti italiani sono pronti ad organizzare la vacanza estiva. Seppur mantenendo la preferenza per il mare, in tanti amano anche sperimentare le città d’arte e la montagna per le proprie vacanze. A fare un piccolo elenco delle mete preferite è Lidl Viaggi che ha fotografato le preferenze vacanziere dei viaggiatori italiani. Curiosi di scoprire quali sono?

Quali sono le mete estive preferite dagli italiani?

Secondo Lidl Viaggi, che si è basata sulle prenotazioni estive, sono 5 le regioni italiane al top per le vacanze: Emilia Romagna, Puglia, Trentino Alto Adige, Sardegna e Marche. Dunque il mare primeggia ma anche il Trentino Alto Adige con le sue montagne scenografiche rimane una meta al top per passare qualche giorno di relax. La classifica considera le preferenze di una famiglia di 3 persone che mediamente andrà a spendere circa 920 euro.

Lidl Viaggi ha specificato che: “Per quanto riguarda la durata dei soggiorni più del 56% dei clienti ha prenotato un pacchetto online di 1 settimana e l’11% per 3-5 giorni. Per il 7% le ferie si protrarranno per ben 2 settimane mentre soltanto per il 2% si limiteranno ad un weekend”.

Quanto spendono le famiglie

Dunque la media dei 7 giorni rimane valida anche quest’anno. Le famiglie tendono a preferire vacanze di media durata. Per quanto riguarda le mete, vincono Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Marche per i soggiorni di mare, mentre il Trentino è sempre il vincitore per quanto riguarda la montagna.

Se in Italia le destinazioni preferite rimangono più o meno le stesse, all’estero a vincere sono sempre le mete di mare come Croazia, Grecia, Spagna, Marocco, come avevamo visto di recente nell’articolo:Le mete di viaggio più trendy dell’estate 2019 secondo Airbnb

