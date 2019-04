Le mete low cost dell’estate 2019: dove conviene andare in vacanza?

Vacanze e portafoglio, un binomio che spesso va a braccetto. Gli italiani non rinunciano alle vacanze ma l’occhio al risparmio non guasta. L’Italia, a sorpresa, si conferma tra le mete più convenienti.

Le mete estive

Tra le destinazioni low cost dell’estate c’è Rimini, cui una stanza in hotel di buona qualità costa mediamente 121 euro a notte. In genere gli alberghi italiani sembrano vincere per il prezzo degli alloggi, ancora più convenienti rispetto a mete come Malta, Rodi o Creta che solitamente vengono immaginate come a basso costo. In realtà secondo un’indagine sulle mete economiche dell’estate, l’isola d’Elba e Ischia risultano ancora più economiche rispetto a Santorini, Ibiza e Formentera. Gli italiani non sembrano deludere le aspettative e sceglieranno anche per quest’anno le destinazioni di mare. In Italia vanno per la maggiore l’Isola d’Elba, seguita da Ugento, Porto Cesareo e Vieste in Puglia. Onnipresenti anche Rimini e Riccione ma ci sono anche San Vito lo Capo, Villasimius, Ischia e Ricadi. Per l’estero vincono ancora New York, Londra e Parigi per gli amanti della cultura piuttosto che delle spiagge mentre gli irriducibili delle spiagge e della vita balneare andrannno, sempre secondo il noto portale di viaggi, a Santorini Ibiza, Creta, Maiorca, Rodi, Formentera e Malta.

Quando conviene

La vacanza in Italia conviene davvero? Secondo le medie dei prezzi degli hotel sembra proprio di si. Rispetto all’estero i prezzi sono meno cari del 35%, oltre a Rimini che sembra la più economica, i prezzi di San Vito Lo Capo, Vieste e Porto Cesareo viaggiano sui 131 euro a notte contro i 162/163 euro di Elba e Riccione. Divario immenso con Formentera, secondo cui una camera doppia costa mediamente 325 euro, prezzo che si avvicina a Villasimius in Sardegna con 247 euro a notte. Luglio e agosto si confermano i mesi più cari mentre la vera convenienza per fare affari senza rinunciare al viaggio è la prima settimana di giugno (28 maggio-3 giugno) e l’ultima di settembre (24-30 settembre), per le destinazioni di mare e la fine di agosto per le capitali Europee, tralasciando New York secondo cui i veri affari si fanno entro la metà di luglio.

