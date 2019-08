Le marche più famose al mondo, la classifica con i brand più amati

L’estate è anche moda, se vi state chiedendo cosa mettere durante le vostre vacanze, allora sicuramente sul web troverete tanti consigli utili, ma se invece la vostra priorità è semplicemente conoscere quali sono le marche più famose al mondo, perché pensate che in fondo sia il brand a fare del prodotto un buon prodotto, allora ecco una lista di marche che può farvi fare davvero l’acquolina in bocca.

Marche più famose al mondo

Quali sono le marche più famose al mondo? Per rispondere a questa domanda dobbiamo necessariamente prendere in esame le statistiche a noi più vicine, ovvero quelle del 2018, per scoprire quali siano stati i brandi che hanno ottenuto maggior successo lo scorso anno. Ecco la classifica con la top ten.

10 – Prada

09 – Nike

08 – Fendi

07 – Versace

06 – Vetements

05 – Dolce & Gabbana

04 – Givenchy

03 – Balenciaga

02 – Off-White

01 – Gucci

La classifica che avete appena letto è stata stilata grazie a una attenta analisi sul web opera di Lyst, andando a spulciare like, commenti, ricerche sul motore di ricerca ma anche sui vari e-commerce, insomma ne viene fuori che questi sono i brand più amati dagli internauti. Come saranno i gusti dei naviganti in questo 2019? Lo scopriremo solo l’anno prossimo quando saranno completate tutte le ricerche e le analisi pronte al vaglio.

