Le liste e i candidati di Azione e Italia Viva alle elezioni politiche del 25 settembre

Azione e Italia Viva, che insieme formano il Terzo Polo, hanno presentato le liste con i candidati alle elezioni politiche del 25 settembre dopo aver annunciato il programma elettorale. Il candidato premier della nuova formazione politica nata dopo la caduta del governo Draghi è Carlo Calenda. Confermata la volontà di Matteo Renzi di concorrere in Lombardia e Campania, oltre che naturalmente in Toscana. Lo stesso discorso vale per Calenda, candidato tra le altre cose al plurinominale della regione Lazio. Ma vediamo nel dettaglio dove sono candidati i big di Azione e Italia Viva, più qualche primo nome che inizia a diventare di dominio pubblico tra gli utenti del web (non sempre in modo positivo).

Liste Azione e Italia Viva per le elezioni politiche del 25 settembre: dove sono candidati i big

Ecco le scelte dei candidati di maggiore peso di Azione e Italia Viva per il voto del 25 settembre.

-Matteo Renzi

Campania – P01: (Acerra, Giugliano in Campania, Napoli, Torre del Greco)

Lombardia – P02 (Cologno Monzese, Milano, Pavia, Sesto San Giovanni)

Lombardia – P03 (Cologno Monzese, Milano, Pavia, Sesto San Giovanni)

Toscana – P01 (tutta la regione)

-Carlo Calenda

Emilia Romagna – P02 (Bologna, Ravenna, Rimini)

Lazio – U02

Lazio – P01 (Roma Municipio V, Roma Municipio VII, Roma Municipio XIV)

Sicilia – P01 (Gela, Marsala, Palermo)

Veneto – P02 (Padova, Verona, Vicenza)

-Mara Carfagna

Campania 1 – U02 (Napoli Quartiere 19)

Campania 2 – P02

Puglia – P01, P02, P03, P04

-Maria Stella Gelmini

Lombardia – P02, P03

Puglia – P02

Toscana – P01

-Maria Elena Boschi

Calabria (collegio uninominale per tutta la regione)

Lazio – P01, P02, P03

-Elena Bonetti

Lazio 1 – U01

Sardegna (plurinominale, intera regione)

Veneto – P01, P02

-Enrico Costa

Piemonte 2 – U05

Lombardia – P01, P02

-Ettore Rosato

Campania – P01, P02

Friuli Venezia Giulia – P01

-Davide Faraone

Sicilia – P01, P02.

Prime polemiche sui candidati di Italia Viva e Azione alle politiche del 25 settembre

Poco dopo la presentazione delle liste con i candidati, è bufera su Stefania Modestino, candidata nel collegio proporzionale al Senato della Campania 2. Ex del Partito democratico, oggi docente e giornalista, negli ultimi mesi la Modestino ha postato sui social opinioni in forte contrapposizione con quella che è la politica estera del Terzo Polo. Il Riformista l’ha definita “filo-Putin”, per avere espresso in più di un’occasione la sua vicinanza al pensiero di Alessandro Orsini, sociologo della Luiss, tacciato di “filo-putinismo”.