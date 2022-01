Le città più care d’Italia 2022: ecco dove la vita costa tanto per colpa dell’inflazione

L’inflazione corre, i prezzi di luce, gas e carburante anche, così l’Unione Nazionale Consumatori del presidente Massimiliano Dona ha stilato una classifica delle città e regioni più care in Italia in questo primo scampolo di 2022.

Inflazione e prezzi in rialzo, le città più care d’Italia a gennaio 2022

Il numero dell’Unione Nazionale Consumatori specifica che alla base dei “rialzi catastrofici” c’è l’aumento della spesa per la materia energetica e i carburanti. In uno scenario ideale, in assenza cioè degli aumenti di luce, gas e carburante, l’inflazione media annua si attesterebbe allo 0,7% (anziché all’1,9%) e quella tendenziale sarebbe all’1,6% (e non al 3,9%).

Ma vediamo ora quali sono le città e regioni più care d’Italia secondo gli ultimi dati Istat dell’inflazione delle regioni attraverso cui l’Unione Nazionale Consumatori ha redatto la classifica delle città più care d’Italia in rapporto all’aumento del costo della vita.

Classifica città più care d’Italia 2022

1. Bolzano: 1.272 euro in più all’anno per una famiglia media e 1.795 euro per una famiglia di 4 persone

2. Genova: 1.116 euro in più all’anno per una famiglia media e 1.787 euro per una famiglia di 4 persone

3. Aosta: 1.068 euro in più all’anno per una famiglia media e 1.764 euro per una famiglia di 4 persone.

Nelle due città dove si registra la percentuale record di inflazione, vale a dire Catania e Trieste, la spesa annuale in più per una famiglia media è pari rispettivamente a 1.058 e 1.185 euro a famiglia.

Non mancano però anche le città più virtuose, dove la spesa aggiuntiva annua per famiglia è rimasto tutto sommato contenuta: è l’esempio di Campobasso (698 euro) e Napoli (810 euro).

Classifica regioni più care d’Italia 2022

1.

Valle d’Aosta: 1.068 euro in più all’anno per una famiglia media e 1.764 euro per una famiglia di 4 persone2. Liguria: 1.009 euro in più all’anno per una famiglia media e 1.665 euro per una famiglia di 4 persone3. Trento: 1.084 euro in più all’anno per una famiglia media e 1.553 euro per una famiglia di 4 persone.

