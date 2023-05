Le città italiane con il clima migliore: dove vivere secondo il nuovo Indice di vivibilità climatico

Quali sono le città dove si vive meglio dal punto di vista climatico? A dare una risposta è il nuovo indice de iLMeteo.it , pubblicato su Corriere, basato su 14 parametri. Le tre città italiane in cui si vive meglio in assoluto sono Macerata, Savona e Matera. Ossia le città che nel 2022 hanno avuto il miglior clima. La classifica, che come anticipato tiene conto di vari parametri, ha constatato che le città italiane con un buon clima si trovano un po ‘ in tutta Italia, ma quelle in zone collinari e in riva al mare, sembrano vincere su tutte.

La top ten

La prima in assoluto è Macerata, nelle Marche, che si è aggiudicata il podio per il clima più piacevole con 762 punti, seguita da Savona e Matera. Ottimo clima si registra anche a Bari e Brindisi.

Tra le prime dieci città dove c’è un ottimo clima e quindi molto vivibili, figurano anche Genova, Sondrio, Barletta, Campobasso e Ancona.

Per quanto riguarda Macerata, prima classificata, nel 2021 si era piazzata solo 76esima, quindi c’è stato un notevole balzo in avanti. Quello che si nota è che tra le prime dieci città più vivibili per il clima, figurano 7 posizionate sulla fascia adriatica, perché- come ha sottolineato Mattia Gussoni di iLMeteo.it- “ha maggiormente usufruito delle brezze estive, quindi ha avuto meno giornate di caldo intenso e meno notti tropicali”.

Al contrario, la maglia nera, ossia le città con il peggior clima, va a tre città sarde e due siciliane e le città vicine al Po. Con l’ultimo posto di Catania e Caltanissetta, insieme a Cremona, Piacenza, Novara, Vercelli e Forlì ma anche Olbia e Cagliari.

Per quanto riguarda le “brutte” posizioni delle città della Sicilia e della Sardegna, va considerato l’anno molto particolare caratterizzato da lunghe ondate di calore, mentre al Nord, per le città di pianura, il problema è il clima lungo il corso del Po, che determina estati molto umide e calde ed inverni molto freddi e umidi.

Tra i criteri considerati, ci sono le notti tropicali, le ondate di calore, la siccità, la nebbia, l’escursione termica, i giorni freddi, la nuvolosità, le raffiche di vento, umidità, brezza estiva e giorni di pioggia.

Guardando alle grandi città, Napoli si trova alla 17esima posizione, Palermo è 32esima, Roma 43esima. Milano è 75esima, Firenze è 77esima, Torino e Bologna sono rispettivamente 86esima 94esima.

Guardando gli indici, si nota che Macerata è prima per i meno giorni di ondate di calore, Vercelli è invece quella più colpita dalle ondate. Isernia è la città che ha registrato la minore escursione termica mentre Trento ha avuto il più forte sbalzo termico. A Verbania e in altre sei città, invece, non si sono viste ore notturne con temperatura superiore ai 20 gradi. Crotone è quella meno umida, mentre Treviso, Padova e Vicenza le più umide. Udine, Pordenone e Gorizia sono le città più nuvolose, mentre Campobassi, Belluno e Potenza quelle con più giorni freddi.

Riassumendo