È ancora la Fiat Panda a svettare in cima alle classiche delle auto più vendute. Facciamo il punto della situazione analizzando i dati relativi alle macchine per quanto riguarda le vendite di febbraio. Per quanto riguarda le categorie, ossia le alimentazioni, la benzina sale di 5 punti percentuali, rappresentando il 31,1% delle immatricolazioni, mentre invece le diesel è in calo del 4,4% fermandosi al 14,8% del totale.

La classifica delle vendite

Come dicevamo, bene benzina, mentre le diesel scendono. Stabile invece la situazione per quanto riguarda le auto GPL, invece acquista solo un risicato 0,2% del mercato quello del metano.

Citroen C3 (4.018) Jeep Avenger (2.744) Peugeot 208 (2.457) MG ZS (2.390) Volkswagen T-Cross (2.313) Toyota Aygo X (2.198) Opel Corsa (1.706) Peugeot 2008 (1.610) Hyundai i10 (1.459) Dacia Sandero (1.346)

Passando alleed elettriche le ibride guadagnano 1,3 punti salendo al 37,8% di quota di mercato. A questo punto siamo pronti per scoprire quali sono le auto più vendute di questo mese di febbraio appena finito, fermo restando che ci sono state comunque delle polemiche non da poco tra Stellantis e il Governo in merito agli incentivi arrivato in ritardo. Ecco quindi le classifiche delle auto a benzina più vendute a febbraio:

Ecco invece quella relativa alle auto diesel;

Fiat 500X (1.640) Jeep Compass (1.226) Ford Kuga (1.199) Peugeot 2008 (812) Dacia Duster (792) Mercedes GLA (780) Volkswagen Tiguan (775) Alfa Romeo Tonale (736) Jeep Renegade (719) Audi Q3 (684)

Auto più vendute, ecco le altre classifiche

Dopo aver visto benzina e diesel, ecco invece le classifiche relative alle auto GPL che hanno avuto più acquirenti nel mese scorso:

Dacia Sandero (4.387) Dacia Duster (1.840) Renault Captur (1.744) Renault Clio (1.195) Fiat Panda (573) DR 6.0 (545) Lancia Ypsilon (479) Dacia Jogger (464) Hyundai i10 (364) Kia Stonic (334)

Sono di meno invece le auto a metano che arrivano in classifica, abbandoniamo infatti la top 10 per avere una lista dei sei modelli più venduti a febbraio:

Volkswagen Polo (218) Skoda Kamiq (56) Skoda Octavia (33) Audi A3 (20) Volkswagen Golf (19) Skoda Scala (4)

Questa invece la classifica delle auto ibride;

Fiat Panda (10.665) Lancia Ypsilon (3.673) Toyota Yaris Cross (2.962) Toyota Yaris (2.937) Ford Puma (2.437) Fiat 500 (2.168) Nissan Qasqhai (2.046) Kia Sportage (1.490) Toyota C-HR (1.305) Suzuki Ignis (1.258)

Ecco le ibride plug-in;

Audi Q3 (399) BMW X1 (303) Audi A3 (291) Audi Q5 (255) Porsche Cayenne (269) Jeep Renegade (253) Volvo XC60 (245) Cupra Formentor (236) Jeep Compass (162) Ford Kuga (157)

Infine, ecco la top 10 delle elettriche:

Tesla Model Y (1.252) Tesla Model 3 (586) Volkswagen ID. Fiat 500 (245) BMW iX1 (211) Volvo EX30 (201) Jeep Avenger (184) Peugeot 208 (173) smart fortwo (120) Renault Twingo (108)

I punti chiave…

Per non lasciarci sfuggire nulla, ecco quindi in totale le auto più vendute in assoluto nel mese scorso: