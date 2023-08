Le 5 migliori maschere per capelli per tutte le tasche

Avere capelli sani e lucenti è il sogno di tutte le donne, che immaginano di vedere la loro chioma folta e setosa, proprio come quelle delle pubblicità. Spesso si pensa che per avere dei capelli lucenti bisogna spendere molti soldi e invece non è sempre così. In vendita si trovano anche delle maschere per capelli economiche, che hanno un resa perfetta sulla chioma e rendono i capelli setosi al tatto. Di seguito vi proponiamo le 5 migliori maschere per capelli economiche in base al rapporto qualità-prezzo.

Garnier Fructis Hair Food Banana Maschera Nutriente

La prima maschera per capelli che vi consigliamo se cercate un prodotto low cost ma efficace, è Garnier Fructis Hair Food Banana Maschera Nutriente, un prodotto che, grazie alla banana, dona alla chioma morbidezza e lucentezza, soprattutto ai capelli secchi.

Essendo senza siliconi e parabeni, i capelli rimangono profumati e luminosi. La si può usare anche come balsamo, maschera o trattamento senza risciacquo.

Pantene Pro-V Repair & Care Maschera Intensiva

Il prezzo è davvero basso, infatti la si può trovare in vendita a 4,99 euro per 390 ml di prodotto.

Un’altra maschera per capelli economica è la Pantene Pro-V formulata con la tecnologia Pro-V, che è in grado di penetrare nei capelli e ripararlo fino alle punte. Grazie ai micronutrienti, questo prodotto è in grado di nutrire i capelli deboli e proteggerli dallo stress termico. Inoltre, la consistenza vellutata fa in modo che il prodotto si stenda facilmente. Anche in questo caso, il prezzo è dalla parte delle donne. Infatti si trova in vendita a 3,99 euro per 300 ml di prodotto.

Maschere per capelli, L’Oréal Elvive Dream Long Maschera Rinforzante

La terza maschera per capelli da acquistare è quella di L’Oréal Elvive, creata ad hoc per le donne che hanno lunghi capelli e vogliono mantenerli sani.

Gliss Kur Ultimate Repair Maschera Riparatrice

Questo prodotto è a base di olio di ricino, di cheratina vegetale e di vitamine, in grado di rafforzare i capelli danneggiati e ridurre anche la rottura. Tra i punti forti, la profumazione e la formula concentrata. Il prezzo di questa maschera è di 4,49 euro per 300 ml di prodotto.

Passiamo alla maschera per capelli economica di Gliss Kur, una vera manna dal cielo per le donne che hanno capelli secchi e necessitano di una cura intensiva. Tra gli ingredienti, la cheratina liquida che rende i capelli molto più forti. Questa maschera lascia i capelli morbidi e setosi e anche il prezzo è concorrenziale, costa 3,49 euro per 250 ml di prodotto.

Herbal Essences Bio: Renew Argan Oil of Morocco Maschera Nutriente

L’ultima maschera per capelli economica che vi consigliamo di provare è Herbal Essences Bio Renew, a base di olio di argan del Marocco. Un ingrediente davvero fondamentale per rendere i capelli setosi, soprattutto per chi li ha crespi e secchi. Tra i punti forti il fatto che non contiene siliconi, parabeni, coloranti o glutine, è bio al 90% e in più è anche certificata da PETA come cruelty-free. Il prezzo è di 5,99 euro per 250 ml di prodotto.

Migliori maschere per capelli per tutte le tasche

In commercio, quindi, si trovano parecchie maschere per capelli economiche, che si possono adattare a tutte le esigenze. Quella della Garnier Fructis alla banana, perfetta per chi ha capelli secchi, quella di Herbal Essences Bio, profumatissima all’olio di argan e cruelty-free. Troviamo anche la maschera Gliss Kur Ultimate, per chi necessita davvero di una cura intensiva, l’Oréal Elvive Dream Long per chi ha capelli lunghi e la maschera Pantene Pro-V che li cura in profondità. Ora sta solo a voi scegliere quella che si adatta alle vostre esigenze.