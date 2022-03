Le 25 spiagge più belle del mondo nel 2022 (presente anche un’italiana)

Quali sono le spiagge più belle del mondo? TripAdvisor prova a rispondere a una domanda di per sé impossibile pubblicando la classifica 2022 Top 25 Beaches World all’interno dei Travelers’ Choice Best of the Best. Località da sogno, mete esotiche per eccellenza, sorprese da primato e una piccola gemma, un orgoglio tutto italiano: la spiaggia dei Conigli dell’isola di Lampedusa, al decimo posto della top 25 e, soprattutto, unica europea nella top 10 a essere stata scelta da TripAdvisor in base ai giudizi espressi dai viaggiatori. Di conseguenza, per chi non avesse ancora capito, la spiaggia dei Conigli di Lampedusa è anche la spiaggia più bella d’Europa.

Classifica delle 25 spiagge più belle del mondo nel 2022 secondo TripAdvisor

Ecco la classifica completa delle 25 migliori spiagge del mondo secondo l’edizione 2022 dei Travelers’ Choice – Best of the Best:

Grace Bay Beach – Providenciales – Caraibi

Varadero Beach – Cuba

Turquoise Bay – Exmouth – Australia

Quarta Praia – Morro de San Paolo – Brasile

Eagle Beach – Palm-Eagle Beach – Aruba

Radhanagar Beach – Arcipelago delle isole Andamane e Nicobare – India

Baia do Sancho – Fernando de Noronha – Brasile

Trunk Bay Beach – Parco Nazionale delle Isole Vergini – St. John – Isole Vergini americane

Baia dos Golfinhos – Praia da Pipa – Brasile.

Tra le spiagge segnalate da TripAdvisor anche la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa

Spiaggia dei Conigli – Lampedusa – Sicilia

Calbe Beach – Broome – Australia

Praia da Falesia – Olhos de Agua – Portogallo

Hapuna Beach State Recreation Area – Puako – Hawaii

Siesta Beach – Siesta Key – Florida

Maho Bay Beach – Cruz Bay – St. John – Isole Vergini americane

Poipu Beach Park – Poipu – Hawaii

Playa de Muro Beach – Playa de Muro – Spagna

Playa Manuel Antonio – Costa Rica

Playa Norte – Isla Mujeres – Messico

Nungwi Beach – Nungwi – Tanzania

Magens Bay – Magens Bay – St.

Thomas – Isole Vergini americaneNissi Beach – Ayia Napa – CiproBavaro Beach – Repubblica DominicanaBalos Lagoon – Kissamos-Creta – GreciaYonaha Maehama Beach – Miyakojima – Giappone.

