Le 20 migliori mete per le vacanze estive del 2022

La voglia di vacanze estive cresce a dismisura. Siamo a fine maggio, tra non molto termineranno le lezioni a scuola, il che significa quasi sempre via libera per fine settimana, soggiorni di tre o più giorni e vacanze vere e proprie in Italia e all’estero. Dopo due anni sembra darci un po’ di tregua anche la pandemia per fortuna, così non c’è nessuna scusa, davvero più nessuna, per rimandare ancora quella vacanza agognata da tempo. Tre, due uno: si parte. Sì, ma dove? La sezione Travel del portale The Wom ha stilato la lista delle migliori mete per le vacanze estive del 2022. Siete pronti a scoprirle insieme a noi?

Elenco migliori mete per le vacanze estive del 2022 (c’è anche l’Italia)

Ecco la lista delle migliori destinazione per le vacanze estive di quest’anno scelte da travel.thewom.it:

· Alentejo – Portogallo

· Elafonissos – Grecia

· Sète – Francia

· Lago di Bled – Slovenia

· Stoupa – Grecia

· Isole Azzorre – Portogallo

· Bornholm – Danimarca

· Noirmoutier – Francia

· Marche – Italia

· Barcellona – Spagna

· Sozopal – Bulgaria

· San Sebastian – Spagna

· Sagres – Portogallo

· Bonifacio – Corsica

· Foresta di Taiga

· Malaga – Spagna

· Madeira – Portogallo

· Ustica – Sicilia.

In Italia tra le mete al top, Marche e Sicilia

Il Portogallo domina la lista di The Wom con Alentejo, le Isole Azzorre, Sagres e l’isola di Madeira, che ha dato i natali a Cristiano Ronaldo. Sugli scudi anche la Spagna: la nazione iberica può contare su Barcellona, San Sebastian e Malaga. Tre destinazioni anche per la Grecia, che si conferma tra le mete più ricercate dalle nuove e vecchie generazioni: Elafonissos e Stoupa sono le migliori di quest’anno.

Due destinazioni anche per l’Italia: in primis le Marche, a cui si aggiunge l’isola di Ustica in Sicilia.

La regione Marche è stata premiata anche da Culture Trip, che l’ha ribattezza la nuova Toscana, per le sue colline verdeggianti, i borghi medievali e le spiagge meravigliose protette dal monte Conero. L’isola di Ustica è invece definita la perla nera del mar Mediterraneo, meta ideale per chi ama praticare snorkeling e diving.