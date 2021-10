Lavoro Rai: ultime offerte e assunzioni per l’autunno 2021

Nuove offerte lavoro Rai – Radiotelevisione italiana, che assume 4 programmisti – 2 di lingua italiana e 2 di lingua friulana – per la sede ospitata nella regione Friuli Venezia Giulia. Il programmista propone e prepara programmi televisivi, radiofonici, offre il suo apporto nella redazione della sceneggiatura, e talvolta effettua prestazioni al microfono, in video e al mixer video (in tutte quelle situazioni in cui non è richiesta la presenza dell’addetto al mixer).

A seguire i requisiti per prendere parte alle selezioni di 4 programmisti per la sede Rai della regione Friuli Venezia Giulia.

Lavoro Rai: requisiti per partecipare alle selezioni di 4 programmisti Rai (Friuli Venezia Giulia)

Il profilo ideale di programmista richiesto dalla Rai deve essere in possesso obbligatoriamente dei seguenti requisiti:

-età non superiore a 29 anni e 364 giorni

-diploma quinquennale di scuola media seconda superiore

-patente di guida categoria B

-non essere stati licenziati dalla Rai o da un’altra società del gruppo per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa

-non aver già svolto la qualifica di programmista per un periodo superiore a 18 mesi presso un altro datore di lavoro

-non aver già stipulato un contratto con la Rai o un’altra società del gruppo per mansioni analoghe a quella di programmista.

-ottima conoscenza della lingua friulana sia parlata che scritta

L’ultimo requisito riguarda esclusivamente le persone che si candidano ai due posti come programmista di lingua friulana. A questo proposito, per la forma scritta fa fede la “grafia ufficiale della lingua friulana riconosciuta dall’articolo 13 della L.R. del Friuli Venezia Giulia n.15 del 1996”, come specificato nella sezione Lavora con noi del sito della Rai.

Modalità di partecipazione

Le selezioni per 4 programmisti Rai prevedono tre fasi.

La prima si svolgerà in modalità a distanza, la seconda e la terza in presenza, nel rispetto della normativa che regola la prevenzione del contagio da coronavirus. Per inoltrare la domanda di ammissione è sufficiente registrarsi al sito lavoraconnoi.rai.it, cliccare su “Selezione programmisti FVG 2021”, compilare i form richiesti e verificare che si riceva da [email protected] un’email di avvenuta acquisizione della candidatura.

L’ultima data utile come termine delle domande è fissata alle 12 del 22 ottobre 2021.

