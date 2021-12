Lavoro Poste Italiane, nuove offerte e assunzioni per postini a dicembre e gennaio

Nuove offerte lavoro con Poste Italiane che tra dicembre 2021 e gennaio 2022 assume postini e altre figure in tutta Italia. Vediamo quali sono e come inviare la candidatura.

Offerte lavoro Poste Italiane, ecco le figure ricercate e le prove previste

Di tanto in tanto Poste Italiane assume postini o portalettere in tutta Italia per esigenze stagionali. Si tratta di offerte lavoro di 3 o 4 mesi, quindi fino a febbraio o marzo 2022 con la possibilità di proroga e uno stipendio di circa 1.200 euro mensili. La ricerca è rivolta a diplomati e laureati in qualsiasi disciplina e settore con votazione non inferiore a 70 su 100 in caso di diploma o 102 su 100 in caso di laurea. Non è richiesta nessuna esperienza in particolare ma serve avere la patente di guida, idoneità alla guida del motomezzo aziendale, certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico. I candidati saranno assunti con contratti a tempo determinato di 3 o 4 mesi.

Al momento, la ricerca di postini riguarda le province di Bologna, Forlì Cesena, Reggio Emilia, ma molto spesso sono aperte posizioni anche in altre province. I candidati possono inviare il cv entro il 19 dicembre. Una volta inviata la domanda, Poste invierà al candidato un test da svolgere online e in seguito, chi avrà superato il primo step sarà contattato per un colloquio e la prova pratica di guida che viene effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta.

Come inviare la candidatura con Poste

Oltre ai postini, in questo momento, Poste sta cercando anche altre figure ossia Consulenti Finanziari con contratto di apprendistato e Figure di front end per la provincia Bolzano, Trentino Alto Adige.

Per chi si candida per la figura di operatore sportello, è ugualmente previsto un test test di logica verbale con 36 quesiti più uno di logica numerica con 36 quesiti e di lingua inglese. La candidatura si può inviare tramite il sito Carriere Gruppo Poste Italiane

