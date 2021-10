Lavoro Pfizer: nuove offerte e posizioni aperte dalla nota azienda del vaccino anti-Covid

Nuove offerte di lavoro con Pfizer, la nota casa farmaceutica diventata ancora più famosa dopo l’ormai noto vaccino Pfizer anti-covid, che è pronta già alla terza dose e anche al vaccino per i bambini che hanno meno di 12 anni. L’azienda assume personale anche in Italia. Scopriamo quali sono le posizioni aperte.

Nuove offerte di lavoro con Pfizer, le posizioni aperte in Italia per l’autunno

La maggior parte delle offerte lavoro con Pfizer riguardano giovani laureati, mentre le sedi di lavoro sono in Lombardia e Lazio.

In questo momento, l’azienda sta cercando:

-Hub Labeling Manager a Roma

-Associate Director, Epidemiology a Milano

-Medical Director – Product Safety Surveillance and Reporting a Milano

-Sr Medical Advisor Rare Disease – Endocrine a Roma

-Director, Epidemiology -Safety Surveillance Research Scientist a Milano

-I&I Medical Scientific Relations a Roma

-Global CAPA Program Oversight Director a Milano

-Study Portfolio Strategy Lead a Milano.

Nuove opportunità di stage e i requisiti richiesti per lavorare con Pfizer

Come si nota dalla lista proposta da Pfizer, si tratta di figure professionali specializzate dove vengono richieste laurea attinente ed esperienza a seconda della posizione richiesta. Oltre alle assunzioni vere e proprie, la nota azienda offre anche degli stage retribuiti in Italia a giovani laureati senza esperienza che vogliono fare carriera nell’ambito chimico farmaceutico. Si tratta di stage di 6 mesi o fino a 12 mesi, che prevedono anche una formazione on the job in azienda e una collaborazione con alcune famose università come Istud, Cattolica, Luiss, Bocconi, Università di Pisa, La Sapienza e via dicendo. Gli interessati possono inviare la candidatura alla pagina Opportunità di lavoro e consultare le nuove opportunità di lavoro all’estero da parte della famosa azienda chimico-farmaceutica.

Vedi anche: Offerte lavoro Atm: le assunzioni e profili ricercati durante l’autunno 2021

Offerte di lavoro Ferrero, una delle migliori aziende dove lavorare in Italia