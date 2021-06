Lavoro McDonald’s: 80 assunzioni a Palermo grazie alle nuove aperture

Nuove offerte di lavoro con McDonald’s che effettuerà nuove assunzioni a Palermo entro il 2021. Si tratta di 80 posti di lavoro in vista delle nuove aperture. Di seguito una panoramica sulle figure ricercate da McDonald’s, che già alcuni giorni fa aveva annunciato centinaia di nuove assunzioni in tutta Italia.

Le nuove offerte di lavoro di McDonald’s per l’estate 2021

La nota catena di fast food McDonald’s, ha in programma dei nuovi posti di lavoro in Sicilia e più precisamente nella provincia di Palermo. Quello di McDonald’s è un piano assunzionale molto importante che riguarda circa 2mila persone a livello nazionale, di cui almeno 1000 da immettere nei nuovi ristoranti che apriranno a breve. In tutto saranno circa 15 le regioni dove sono previste le aperture. Gli altri 1000 posti di lavoro sono previsti nei punti vendita già aperti. Per quanto riguarda la Sicilia, sono previste circa 202 assunzioni, di cui 80 per la provincia di Palermo, più precisamente 80 nel palermitano e 70 posti nei ristoranti di Carini.

In merito alle figure ricercate da McDonald’s, si parla di addetti alla ristorazione e all’accoglienza del cliente, manager e direttori di ristorante e crew. Si tratta di figure che dovranno seguire i clienti, occuparsi dell’accoglienza degli stessi e seguirli fino all’ordine. Per poter inviare la candidatura sono generalmente richiesti il diploma, giovani con predisposizione ai contatti con i clienti e capacità di lavorare in team, in grado di lavorare su turni e anche durante i festivi. Solitamente l’azienda mette anche a disposizione dei corsi di formazione per valorizzare le competenze con buone prospettive di carriera.

Come inviare la candidatura

Gli interessati che vogliono inviare la candidatura con McDonald’s possono farlo inviando la domanda e il proprio cv alla pagina carriere del colosso americano.

Basterà compilare il modulo online e seguire le istruzioni riportate. Gli idonei saranno poi contattati per colloqui in presenza o da remoto.

