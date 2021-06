Lavoro H&M: nuove assunzioni in Italia per lavorare nella moda

Nuove offerte di lavoro con H&M, la nota catena di negozi di moda low cost, che assume nuovo personale nei punti vendita. Di recente, si era parlato delle chiusure numerose dei negozi H&M in seguito alla crisi provocata dal Covid ma anche per il boom dell’ecommerce, che aveva portato molte aziende a rivedere la politica commerciale.

Le nuove assunzioni e le offerte lavoro con H&M in Italia

Per quanto riguarda i posti di lavoro con H&M, si cercano anche candidati senza esperienza appassionati di moda e con spirito commerciale. Molte delle ricerche sono rivolte a commessi. Si tratta di una figura che deve accogliere e assistere il cliente nelle operazioni di acquisto e si occupano anche dell’allestimento e del riordino della merce. Per potersi candidare basta avere la passione per la moda ed essere disponibili a lavorare su turni e durante i festivi. I contratti di lavoro sono a chiamata o intermittenti.

Le figure ricercate e come inviare la candidatura

Per quanto riguarda la figura di Commessi o Sales advisor la ricerca riguarda i seguenti punti vendita: Prato, Pordenone, Cuneo, Corciano (Perugia), Civitanova Marche (Macerata), Pesaro, Castel Romano (Roma), Carugate (Milano), Bussolengo (Verona), Bolzano, Torino, Stezzano (Bergamo), Bellinzago Lombardo (Milano), Bassano del Grappa (Vicenza), Arezzo, Savignano sul Rubicone (Forlì- Cesena), Rozzano (Milano), Arese (Milano), Antegnate (Bergamo), Andria, Camerano (Ancona), La Spezia, San Martino Buon Albergo (Verona), Vado Ligure (Savona), Trento, Padova, Novara, Monza, Modica (Ragusa), Merano (Bolzano), Cerese (Mantova), Ravenna, Ragusa,Limbiate (Monza), Latina, Forlì, Fidenza (Parma), Desenzano del Garda (Brescia).

H&M sta cercando anche Store Manager.

Si tratta di una figura per cui è richiesta esperienza di almeno due anni in un ruolo simile o gestione vendite con laurea in Economia o affini. Il candidato deve essere anche capace di lavorare con budget predefiniti ed avere capacità organizzative e analitiche. Queste figure sono ricercate in Piemonte e Trentino Alto Adige, Montebello della Battaglia (Pavia), Forlì, Faenza (Ravenna), Muggia (Trieste), Racalmuto (Agrigento).

Si cerca anche un Visual Merchandiser a Milano, che deve avere almeno due anni di esperienza nel settore oltre alla conoscenza della lingua inglese. Sempre a Milano si cerca un Business Tech Local Product Lead, per cui sono richieste una laurea in Ingegneria, Economia o Business Development ed esperienza anche breve.

Per gli interessati a lavorare all’estero, invece, si cercano altre figure per la sede di Stoccolma come Data Analyst to H&M Business Tech Customer Domain, Cross Delivery Coordinator, Frontend Developer, Lead Front End Developer e roduct Owner to Colleagues and Corporate Support.

I candidati interessati a lavorare con H&M possono inviare la loro candidatura collegandosi alla pagina Offerte lavoro disponibili.

Vedi anche: Lavoro McDonald’s: 80 assunzioni a Palermo grazie alle nuove aperture