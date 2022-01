Lavoro, Ferie libere, aumento stipendi e rotazione delle mansioni: nuovi trend 2022

Come cambierà il mondo del lavoro nel 2022? Secondo gli esperti, il nuovo anno sarà quello in cui si consolideranno tendenze già iniziate come le ferie libere, la rotazione delle mansioni e molto più spazio ai giovani.

Lavoro ibrido e smart working, nuovi trend per il lavoro nel 2022

Secondo le previsioni di Oliver James, nota azienda di reclutamento del personale, il 2022 sarà un anno di sfide. Tra le dieci tendenze che cambieranno il mondo del lavoro, spicca il focus sugli obiettivi, quindi lavorare guardando agli obiettivi e non al numero di ore. Si tratta di un nuovo modello aziendale che punta anche alla settimana corta di lavoro e le ferie libere.

Dopo lo smart working, che ha caratterizzato il periodo della pandemia, molti lavoratori suggeriscono il lavoro ibrido, alternando quindi giornate in ufficio a ore di lavoro da casa, proprio evitare il rischio di essere sempre connessi.

Nel 2022 si riscoprirà anche un valore che sembra essere andato perso, ossia l’appartenenza all’azienda, mentre si cercherà di attirare anche talenti stranieri. Il vento sta cambiando e sembrano arrivare sempre più richieste di lavoratori europei che vogliono trasferirsi in Italia per lavorare.

Aumento degli stipendi e ferie libere

Lo smart working e il lavoro flessibile, sembrano dare spazio ed aprire anche alla rotazione delle mansioni tra i dipendenti di una stessa azienda, così come dare sempre più spazio ai giovani negli uffici e all’e-learning.

Cambierà anche il modo di intendere l’ufficio, che diventerà “polifunzionale, multiservizio e a disposizione del lavoratore 24/7”, con zone relax e per le attività extralavorative. Non in ultimo, il 2022 dovrebbe essere l’anno dell’aumento degli stipendi; a seguito dell’aumento dell’inflazione saranno sempre di più i lavoratori pronti a chiedere un aumento salariale.

