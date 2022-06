Lavoro e assunzioni Poste Italiane, le nuove offerte per postini e non solo per l’estate 2022

Poste Italiane ha avviato un piano di assunzioni per postini, limitatamente al periodo estivo. L’azienda prenderà in considerazione le proposte di candidature che arriveranno da diplomati e laureati. Non sono presenti nemmeno limiti d’età, anche se il più delle volte Poste Italiane ha mostrato una preferenza per i profili più giovani. Al momento della presentazione della domanda, il candidato deve riportare il voto ricevuto al diploma o alla laurea: nel caso il voto non venga esplicitato, la domanda non viene presa semplicemente in considerazione. Di seguito le nuove offerte di lavoro di Poste italiane per questa estate.

Offerte lavoro e assunzioni Poste Italiane: selezioni per postini estate 2022, ecco i requisiti

Ecco i requisiti per inviare la propria candidatura come postino nell’estate 2022:

-diploma (voto minimo 70/100)

-laurea (voto minimo 102/110)

-patente di guida in corso di validità

-patentino del bilinguismo (soltanto nella provincia di Bolzano)

-certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL o dal proprio medico di famiglia

-idoneità alla guida del motomezzo di Poste Italiane.

Per inviare la propria domanda di candidatura c’è tempo fino al prossimo 3 luglio 2022.

Sedi lavorative

Lombardia: Monza e Brianza, Lodi, Lecco, Mantova, Cremona, Pavia, Brescia, Bergamo, Milano, Sondrio, Como, Varese

Veneto: Rovigo, Padova, Venezia, Treviso, Belluno, Vicenza, Verona

Piemonte: Verbano Cusio Ossola, Biella, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, Torino

Valle d’Aosta: Aosta

Friuli Venezia Giulia: Udine, Pordenone, Trieste, Gorizia

Trentino Alto Adige: Bolzano, Trento

Umbria: Terni, Perugia

Toscana: Prato, Grosseto, Siena, Arezzo, Pisa, Livorno, Firenze, Pistoia, Lucca, Massa Carrara

Liguria: La Spezia, Genova, Savona, Imperia

Emilia Romagna: Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Rimini, Forlì Cesena, Ravenna, Bologna, Parma

Marche: Fermo, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino

Molise: Isernia, Campobasso

Puglia: Barletta Andria Trani, Lecce, Brindisi, Taranto, Bari, Foggia

Basilicata: Matera, Potenza

Lazio: Frosinone, Latina, Roma, Rieti, Viterbo

Abruzzo: Chieti, Pescara, Teramo, L’Aquila

Campania: Salerno, Avellino, Napoli, Benevento, Caserta

Calabria: Vibo Valentia, Crotone, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza

Sicilia: Siracusa, Ragusa, Catania, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Messina, Palermo, Trapani

Sardegna: Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia Tempio, Oristano, Cagliari, Nuoro, Sassari.