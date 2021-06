Lavoro Coca-Cola: nuovo stabilimento in Italia e tante assunzioni in vista?

Possibili nuove offerte di lavoro con Coca-Cola che avrebbe deciso di riaprire un vecchio stabilimento a Gaglianico, in provincia di Biella, dove ce n’era già uno. Le indiscrezioni che ci giungono da Quifinanza parlano della volontà del colosso americano, di riqualificare lo stabilimento, che ovviamente avrà una forte ricaduta occupazionale.

Nuovo stabilimento in Piemonte e offerte lavoro con Coca-Cola

Coca Cola, dunque, potrebbe aprire un nuovo stabilimento in Italia partendo dapprima da un impianto di riciclaggio delle bottiglie in polietilene tereflatato (PET) e poi passare allo stabilimento produttivo vero e proprio. Coca-Cola HBC Italia conta 2mila dipendenti che potrebbero aumentare grazie alle nuove offerte lavoro. Ad oggi gli stabilimenti presenti sono a Nogara, provincia di Verona, a Marcianise, in provincia di Caserta, a Roccaforte Mondovì, provincia di Cuneo, a Oricola, in provincia de L’Aquila e Fonti del Vulture in Basilicata.

Quello di Marcianise è sicuramente uno degli stabilimenti più noti, esiste dagli anni ‘70 e negli ultimi anni ha investito 50 milioni. Quello di Nogara è il primo in Europa per capacità produttiva e sono stati investiti più di 128 milioni di euro, attualmente conta circa 452 dipendenti. Se davvero aprirà anche lo stabilimento di Gaglianico, diventerebbe il sesto in Italia e avrebbe una forte ricaduta occupazionale. Si parla della possibilità di adibire questo stabilimento alla produzione e all’imbottigliamento della Coca-Cola.

Investimenti negli ultimi 10 anni

Negli ultimi dieci anni Coca-Cola HBC Italia avrebbe investito 100 milioni di euro per investimenti green. Emerge da un report sulla sostenibilità pubblicato di recente e intitolato “Il nostro messaggio per il futuro”. A spiegare le sfide del colosso è stato Frank O’Donnell, amministratore delegato di Coca-Cola HBC Italia:

“La sostenibilità, intesa nel suo senso più ampio di sostenibilità economica, sociale e ambientale, si configura oggi più che mai come leva strategica per far fronte, governare ed anticipare le sfide del mondo post-Covid. Anche quest’anno, per la diciassettesima volta, abbiamo scelto di condividere attraverso il Rapporto di Sostenibilità il nostro messaggio per il futuro: non un semplice racconto, ma un invito rivolto a tutti i nostri interlocutori a proseguire fianco a fianco in questo nuovo cammino”

In merito al nuovo deposito piemontese che potrebbe aprire i battenti entro fine anno, ancora non si sa molto sui posti di lavoro ma sicuramente saranno tante le figure ricercate, da semplici operai ed impiegati fino a figure specifiche e legate al marketing e le vendite. Per trovare tutte le offerte lavoro di Coca Cola basta collegarsi alla pagina lavora con noi.

