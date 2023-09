E’ aumentato tutto tranne gli stipendi: quante volte di recente avete sentito o detto voi stessi questa frase? Non è così in tutte le aziende. Lo stipendio per il lavoro presso le sedi Amazon Italia è stato aumentato per tutti i dipendenti della logistica, in misura proporzionale all’inquadramento contrattuale. Una bella notizia per tutti coloro, giovani e meno, che lavorano presso uno degli stabilimenti, incluso il nuovo in Abruzzo, a San Salvo (Chieti). Secondo l’azienda la decisione serve a premiare i dipendenti e soprattutto a dimostrare l’apprezzamento della loro attività. Questo emerge dalle dichiarazioni di Salvatore Iorio, direttore risorse umane Amazon Italia Logistica.

Un riconoscimento coerente anche con i dati in crescita dell’azienda. Amazon Italia, dal 2011, ha assunto circa 18.000 risorse a tempo indeterminato, di cui 4.000 nel solo 2022 (post pandemia), e detiene 60 siti logistici per un investimento complessivo di oltre dodici miliardi e mezzo di euro.

Vediamo allora di che importo è l’aumento in busta paga e quanto guadagna chi lavora presso Amazon Italia.

Lavoro Amazon Italia: stipendio minimo per chi inizia 1764 euro (lorde)

Con l’ultima decisione lo stipendio da entry level per il lavoro presso la logistica di Amazon Italia sale a 1764 euro (lorde). Ok siamo ancora lontani dagli stipendi d’oro ma è un gran bel salto in avanti per i dipendenti visto che rappresenta un incremento del 21% rispetto a quattro anni fa e dell’8% rispetto ai salari di ingresso previsti per il quinto livello del CCnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) logistica, trasporto merci e spedizione. Quindi a conti fatti non solo i dipendenti Amazon impiegati nella logistica prenderanno quasi un quarto dello stipendio in più rispetto al 2019 ma anche una bella percentuale rispetto ai colleghi di altre aziende con le stesse mansioni.

Età, contratti e prospettive di lavoro

Una decisione che vede l’azienda evidentemente anche intenzionata a prendere le distanze dalle polemiche che a più riprese avevano riguardato le condizioni dei dipendenti (non tanto, a dire il vero, per quanto attiene Amazon Italia ma le diverse sedi nel mondo).

Da aggiungere anche che l’aumento equipara dipendenti a tempo indeterminato e personale con contratto a termine. Dunque dal punto di vista salariale non ci saranno differenze.

Una notizia che farà sicuramente piacere ai giovani appena entrati in azienda. Del resto la maggior parte del personale Amazon ha meno di 35 anni. Interessante anche la presenza di donne, che coprono il 35% dell’organico totale della logistica.

E sicuramente farà piacere anche a chi sta cercando lavoro e magari stava già valutando di mandare il cv ad Amazon Italia.