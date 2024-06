Stavolta la ricerca ci arriva dagli esperti di Esquire, i quali sono andati a scoprire quali sono i lavori più pagati nel nostro Paese in questo 2024 già giunto al giro di boa. Con le statistiche proposte e sviscerate infatti avremo modo di scoprire quali sono le professioni che in questo momento vantano gli stipendi più alti. Si tratta senza dubbio di un ottimo modo per conoscere in che modo sta girando l’economia nella nostra Italia e darci anche qualche dritta per l’immediato futuro, così da indirizzarci sin da subito su quelle che sono le professioni più remunerative.

Gli stipendi da favola

Quando si parla di lavori più pagati, è innegabile che c’è una genesi per ottenere ciò. Ed è quindi particolarmente utile anche capire quali sono le lauree più richieste, ossia quei titoli di studio accademico che ci permetteranno poi di ricorrere posizioni lavorative particolarmente remunerative. Ora però con lo studio effettuato da Esquire siamo già passati allo step successivo. Andiamo quindi a vedere quali sono le occupazioni che vantano gli stipendi migliori in questo momento in Italia. Dallo studio emerge che sono infatti i lavori che necessitano di un lungo percorso di studi a vantare poi gli stipendi più alti. Tali lavori sono quelli che offrono cariche di maggiore responsabilità. In crescita anche gli stipendi delle occupazioni che rientrano nel settore della tecnologia.

Se queste ultime però sono di particolare spicco soprattutto in Paesi come il Giappone e gli Stati Uniti, in Italia sono altre invece le professioni che occupano i primissimi posti della classifica. Tra queste c’è il consigliere di amministrazione. Tale figura professionale risulta essere tra le più pagate nel nostro Paese. Scala posizioni anche la figura del Senior developer engineer, soprattutto nel settore dell’AI, merito appunto della rinascita delle figure tech. Il pilota d’aerei è un’altra figura che può vantare un sostanzioso stipendio nel nostro Paese.

Lavori più pagati, le posizioni in classifica

Fare il medico non è da meno, visto che anche in questo caso gli stipendi sono molto alti.

Abbiamo chiuso il paragrafo precedente parlando dei medici, ma tra queste figure ce ne sono alcuni che guadagnano più di alti ed è infatti l’anestesista ad occupare il gradino successivo, mentre il radiologo occupa quello ancora più in alto. Un’altra figura di grande spicco per i suoi guadagni è quella del notaio, il quale si prende la posizione più alta di tutte e completa il podio. Interessante poi notare come ci siano anche altre figure professionali in rapida crescita. Quali sono quelle che stano registrando i maggiori aumenti di stipendio di recente? Ecco alcuni esempi: installatori e manutentori, infermieri e figure professionali che lavorano nei campi della contabilità, dei trasporti, della sanificazione e della grande distribuzione alimentare.

Come detto, ci sono però anche specializzazioni che stanno salendo nella classifica di quelli più richiesti. Non arriveranno agli stipendi di un cardiologo o di un notaio, ma sono comunque in netta ascesa. Stiamo parlando dell’addetto allo sviluppo commerciale, ma anche dell’ingegnere di intelligenza artificiale, ormai fenomeno quello tech che non può essere sottovalutato e che rischia di cambiare completamente il mondo del lavoro. A completare la lista dei lavori più richiesti quest’anno ci sono poi l’analista Soc e lo specialista di sostenibilità.

I punti più importanti…