Il mondo del lavoro cambia alla velocità della luce e accanto a quei lavori che nascono ce ne sono tanti altri che stanno diventando obsoleti. Vicino ai mestieri che non hanno più appeal, ci sono anche quei lavori che seppur ben pagati nessuno vuole fare. In Svizzera, ad esempio, sono aperte varie posizioni per lavori che prevedono ottimi stipendi ma, nonostante tutto, molti posti sono vacanti. La Svizzera, soprattutto per chi abita nelle zone di confine, è un paese molto gettonato per lavorare perché gli stipendi sono più alti. Lavorare in Svizzera ma vivere in Italia, quindi, rappresenta un’ottima opportunità per i frontalieri.

Mestieri che fanno guadagnare

Nonostante tutto, però, alcuni posti di lavoro rimangono vacanti e il problema è che il sistema per lavorare in Svizzera non è proprio semplice. In terra Elvetica infatti, le aziende devono assumere prima i cittadini svizzeri e se non c’è nessun altro in lista è possibile assumere persone che arrivano da altri paesi.

Quindi per assumere un italiano bisogna prima dimostrare di non aver trovato nessun svizzero. Ecco perché, se alcuni lavori sono generici e aperti e con requisiti meno stringenti, la concorrenza è più spietata. In ogni caso, anche in Svizzera ci sono molti lavori che nessuno vuole fare e spesso sono gli italiani a farli.

Basti pensare a tutte le persone che abitano nelle zone di confine e si recano ogni giorno nella Svizzera italiana per lavorare. Lo stipendio è sicuramente più alto e vivendo poi in Italia si riesce ad ottimizzare lo spostamento. Ma quali sono questi lavori che in Svizzera sono richiesti, ben pagati ma che nessuno vuole fare? Si parla del muratore, ad esempio, dove la paga arriva 5.500 franchi al mese per un muratore qualificato e 4.500 franchi per uno senza esperienza con 5 settimane di ferie.

Lavori che nessuno fare ma ben pagati, li trovi in Svizzera ecco quali sono

Si tratta di una paga molto buona se pensiamo che in Italia si prende molto di meno.

Anche il mestiere di operaio sembra snobbato dagli svizzeri e invece la ricerca è molto attiva. Basti pensare che per un operaio si offrono circa 4mila franchi al mese, in Italia la paga per questo lavoro non arriva certo a questa cifra.

C’è poi la richiesta di falegnami che pure è attiva ma molti svizzeri non lo fanno. Eppure, anche qui, la paga è molto buona, circa 5mila franchi al mese. Come in Italia, anche in Svizzera si ricercano camerieri, spesso introvabili, per cui si offrono fino a 2.800 euro di stipendio, oppure operatori sanitari che possono guadagnare fino a 3mila euro.

Per quanto riguarda, invece, i lavori più cercati in Svizzera, parlando di quelli specializzati, i più quotati sono gli architetti di sistema e ingegneri informatici, medici, veterinari e infermieri specializzati, direttori e consulenti assicurativi e finanziari, program manager e project manager.

Lavorare nella Svizzera italiana è un’ottima opportunità per chi vive al confine e quindi può puntare a ottimi stipendi. Alcuni lavori in Svizzera sono molto quotati ma le aziende a volte faticano a trovare personale svizzero, questo, nonostante gli stipendi siano molto più alti di quelli italiani.

