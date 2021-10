Lavoratori senza Green Pass e stipendio: che cosa accadrà da oggi a chi è senza Certificato Verde

Dopo il caos di venerdì, giorno in cui ha debuttato il Green Pass obbligatorio per andare a lavoro, da oggi, lunedì 18 ottobre, circa 2 milioni di lavoratori italiani non potranno recarsi al lavoro in quanto senza Green Pass.

Quanti sono gli italiani senza Green Pass e senza stipendio

Secondo i calcoli dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, almeno 2 milioni di persone non possono andare a lavoro, perché impossibilitati a fare il tampone. Questo perché le farmacie e le strutture pubbliche sono piene e non riescono a sostenere le richieste di tutti. Fino a prima di venerdì infatti, le farmacie e i laboratori sbrigavano circa 300mila tamponi al giorno, con l’obbligo di Green Pass per andare a lavoro e i milioni di italiani ancora senza vaccino, sono diventati 1 milione di tamponi al giorno da fare, considerando che ne serve uno ogni due giorni. Richieste pesantissime per le farmacie, dove lunghe file sono ormai all’ordine del giorno ma qualcuno rimane fuori. Si parla, appunto, di 2 milioni di lavoratori che dovranno stare a casa senza stipendio.

Si arriverà a 700mila tamponi al giorno

Secondo i dati del Governo, sono circa 3 milioni i lavoratori italiani senza Green Pass perché non vaccinati, lavoratori che ogni 48 ore e fino a minimo al 31 dicembre dovranno fare un tampone. Le richieste, però, sono troppe, negli ultimi giorni i tamponi realizzati sono stati poco più di 500mila al giorno, numero che in questi giorni dovrebbe salire a 700mila grazie al maggior impegno di laboratori e farmacie. Restano comunque fuori almeno 2 milioni di persone senza tampone.

In base ai dati regionali, la regione con meno vaccinati è la Sicilia con il 24,3% della popolazione senza vaccino, seguono la Calabria con il 23,4, la Provincia Autonoma di Bolzano con il 22,7 per cento, la Valle d’Aosta con il 21 per cento di no-vax e le Marche con il 20,4 per cento di non vaccinati.

Le Regioni con più vaccinati sono Lombardia, Lazio e Toscana, dove i non vaccinati sono il 14,3%, il 14,2 e il 13,8%. Ad oggi, quindi, in tutta Italia ancora milioni di persone non hanno il tampone e dovranno rinunciare al lavoro fino a quando a quando non riusciranno a farlo o non decideranno di vaccinarsi. Intanto, il numero di prime dosi sembra aumentato di qualche punto percentuale rispetto alla settimana scorsa.

Vedi anche: Quanti italiani ci sono senza Green pass? La situazione al 15 ottobre