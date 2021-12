Lavastoviglie, le migliori marche secondo l’ultimo test di Altroconsumo

Altroconsumo ha pubblicato l’ultimo test che premia le migliori marche di lavastoviglie sul mercato. Come sempre tra i fattori presi in considerazione ci sono i punteggi fino a 100 e i pro e i contro per ogni prodotto. Ecco quali sono le migliori lavastoviglie da comprare.

Migliori lavastoviglie secondo il test di Altroconsumo

La migliore del test con un punteggio di 76 su 100 è risultata essere Bosch SMV88UX36E. Tra i punti forti il fatto che consuma poca corrente e acqua e il programma principale è efficace nel rimuovere le tracce di cibo incrostato su piatti e posate. Tra i contro la durata dei programmi. Questa lavastoviglie è venduta a 876 euro.

La seconda migliore del test con un punteggio di 75 su 100 è Bosch SMS46KI01E, venduta ad un prezzo da 427 euro. I pro e i contro sono gli stessi della precedente.

In lizza anche la lavastoviglie Bosch SMS88UI36E con un punteggio di 75 su 100 e venduta a 766 euro.

La lavastoviglie Bosch SMS25AW01J, invece, si è aggiudicata il premio miglior acquisto. Il punteggio conseguito è di 74 su 100 mentre il prezzo di vendita è di 296 euro. Tra i difetti il fatto che il programma ECO fallisce con pentole e tegami incrostati. Con 74 punti su 100 anche le lavastoviglie Bosch SMS68MI04E e SMV67MX01E. La prima è venduta a 499 euro la seconda a 999 euro ed è ad incasso.

Le altre marche di lavastoviglie

Altroconsumo ha testato anche altre lavastoviglie come il modello Miele G 7310 SC. il punteggio è di 73 su 100 ed è venduta a 1199 euro. In lizza anche il modello Ikea DISKAD (404.754.16) venduto a 829 euro con un punteggio di 73. Tra i pro il fatto che il programma ECO riesce a rimuovere efficacemente le tracce di cibo incrostato su piatti e posate. Altri modelli testati sono Miele G 7160 SC VI a 1700 euro ed Electrolux KESC7311L, venduta a 950 euro con un punteggio di 70. Scendendo troviamo i modelli Franke FDW 614 D7P DOS A++ con 70 su 100 ed Electrolux EEZ67300L con 69 su 100 ma anche la Whirlpool WIO 3O41 PL e la HOTPOINT-ARISTON HIC 3C33 CW.

