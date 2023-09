Latte migliore in vendita nei supermercati italiani nel 2023 secondo Il Salvagente

Bere latte è una consuetudine per molti italiani che non rinunciano a un bicchiere a colazione, magari accompagnato dal caffè. Qual è il latte migliore in vendita nei supermercati italiani quest’anno? A rispondere alla domanda ci ha pensato Il Salvagente, la rivista mensile in abbonamento leader in Italia nei test di laboratorio contro le truffe al consumatore. Sotto la lente d’ingrandimento della rivista sono finiti 25 campioni di latte intero, 100% italiano, tra freschi e microfiltrati. Il Salvagente aveva già sostenuto il medesimo test un anno prima: rispetto alla precedente rilevazione, nel 2023 si è compiuto un bel passo avanti, merito dell’assenza di antibiotici, cariche batteriche e microtossine. Insomma, il latte italiano presente negli scaffali dei supermercati può e deve essere considerato un buon latte.

Classifica miglior latte secondo l’ultima ricerca della rivista Il Salvagente

Carrefour Original

Esselunga

Lidl

Esselunga Bio (latte microfiltrato)

Conad Più tempo (latte microfiltrato)

Eurospin Pascoli italiani (latte biologico)

Parmalat Zymil (latte senza lattosio)

Coop latte fresco Alta qualità (latte scelto dai lettori)

Granarolo Bio intero (latte scelto dai lettori)

Mila intero latte Fieno Alto Adige (latte scelto dai lettori)

Nella classifica de Il Salvagente si guadagnano il distintivo di eccellenza i prodotti freschi come Carrefour Original, Esselunga e Lidl.

Il latte microlfitrato di Conad ed Esselunga è stato premiato da Il Salvagente per l’elevata qualità nutrizionale, mantenuta nonostante i trattamenti fisici e gli alti livelli di pastorizzazione.

Non tutto è oro però ciò che luccica. L’indagine de Il Salvagente ha messo in evidenza come nella stragrande maggioranza dei prodotti testati manchino le sostanze che dovrebbero rendere migliore il latte dal punto di vista dei valori nutrizionali. Il riferimento è all’assenza della perossidasi e degli aminoacidi essenziali.

Latte migliore in vendita nei supermercati italiani nel 2023 secondo Il Salvagente

A proposito degli aminoacidi essenziali, è bene ricordare che questi non vengono prodotti dal nostro organismo ma vanno assunti mediante la nostra dieta. Ad esempio, il latte è un alimento dove sono presenti gli aminoacidi essenziali.

Scegliere il miglior latte non è affatto semplice. Un pò come accade quando bisogna scegliere la miglior pasta. A volte, infatti, se ne provano tanti tipi senza riuscire a trovare quello giusto anche in base alle nostre esigenze. Ecco perché, la classifica in oggetto può venire in aiuto. Sopratutto se dobbiamo guardare alla qualità e l’assenza di antibiotici, cariche batteriche e microtossine.

Riassumendo

– Il Salvagente, nota rivista mensile leader nei test di laboratorio contro le truffe al consumatore, ha condotto una ricerca per scoprire qual è il miglior latte in vendita nei supermercati italiani.

– Promosso a pieni voti il latte Carrefour Original, Esselunga e Lidl.

– Pollice in alto anche per il latte microlfiltrato di Esselunga Bio e Conad Più tempo.

– Non mancano nemmeno le alternative come il latte biologico Pascoli italiani (Eurospin) e quello senza lattosio di Parmalat (Zymil).

– Ad affiancare i migliori marchi ci sono poi anche i marchi preferiti dai lettori de Il Salvagente, tra cui Coop latte fresco Alta qualità, Granarolo Bio intero e Mila intero latte Fieno Alto Adige.