Latte d’avena, le migliori marche del 2021 secondo l’ultimo test tedesco

Oko-Test, la rivista tedesca che possiamo equiparare alla nostra associazione Altroconsumo, ha analizzato 32 prodotti di latte d’avena venduti nei supermercati in Germania. Per chi non lo conoscesse, il latte d’avena è un’alternativa al latte vaccino, 100% vegetale. Perché è interessante anche per noi? Perché alcuni dei prodotti in vendita nella nazione tedesca sono presenti anche nel mercato italiano. Scopriamo allora quali sono i marchi che si sono comportati meglio secondo il test condotto dai laboratori che collaborano per la rivista Oko-Test.

La classifica delle migliori marche di latte d’avena secondo Oko-Test

Di seguito le migliori marche di latte d’avena nel 2021 in base ai risultati della ricerca condotta dalla rivista tedesca Oko-Test. Da segnalare l’ottimo punteggio ottenuto da Oatly Bio, Provamel Organic Bio Alpro e Vemondo Bio Organic (Lidl).

Ecco i migliori latte d’avena

Rossmann (origine dell’avena secondo il fornitore: Germania)

Fazer (origine dell’avena secondo il fornitore: Finlandia)

Aldi Nord/Aldi Sud (origine dell’avena secondo il fornitore: Estonia, Lituania, Lettonia)

Hofgut Storzeln (origine dell’avena secondo il fornitore: Germania, Svizzera)

Natumi (origine dell’avena secondo il fornitore: Germania)

Penny (origine dell’avena secondo il fornitore: Finlandia)

Oatly (origine dell’avena secondo il fornitore: Svizzera)

Alpro (origine dell’avena secondo il fornitore: Europa)

Kolln (origine dell’avena secondo il fornitore: Germania)

Kaufland (origine dell’avena secondo il fornitore: Finlandia)

Rewe (origine dell’avena secondo il fornitore: Germania)

Share (origine dell’avena secondo il fornitore: Europa)

Allos (origine dell’avena secondo il fornitore: Italia)

Alnatura (origine dell’avena secondo il fornitore: Germania)

Neto Marken-Discount (origine dell’avena secondo il fornitore: Germania, Lituania, Repubblica Ceca, Polonia, Danimarca)

Muller Drogeriemarkt (origine dell’avena secondo il fornitore: Lettonia, Lituania)

Norma (origine dell’avena secondo il fornitore: Danimarca, Svizzera, Finlandia)

Dennree (origine dell’avena secondo il fornitore: Finlandia)

Dm (origine dell’avena secondo il fornitore: Germania)

Edeka (origine dell’avena secondo il fornitore: Germania, Lituania, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia)

Velike (origine dell’avena secondo il fornitore: Germania)

Lidl (origine dell’avena secondo il fornitore: Germania, Repubblica Ceca)

Voelkel (origine dell’avena secondo il fornitore: Europa)

Berief (origine dell’avena secondo il fornitore: Germania)

No No Milk & Food (origine dell’avena secondo il fornitore: Europa).

