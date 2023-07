Continua l’inarrestabile successo di Instagram, il social che conta più di 1 miliardo di utenti attivi mensili in tutto il mondo. Tutti conosceranno questa piattaforma che si basa soprattutto sull’immagine. Gli utenti, infatti, possono condividere foto e video e inoltre creare storie nonché dare risalto alla loro creatività visiva.

Musement, la piattaforma di prenotazione di attività di viaggio, ha quindi creato una classifica dei laghi più instagrammati di tutti i tempi, in base al numero delle menzioni ottenute su Instagram.

Il segreto del successo di Instagram

Popolarità, focus su immagine e visualizzazione, coinvolgimento degli utenti e potenziale promozione e marketing. Ecco alcuni dei motivi del segreto del successo di Instagram.

Questo social, poi, offre tutta una serie di funzionalità interattive grazie alle quali si può interagire con gli utenti. I like, i commenti, i messaggi diretti e le storie permettono infatti la connessione tra gli utenti. In questo modo si crea un senso di comunità e di partecipazione attiva.

Il bello di questa piattaforma, poi, è che aggiorna in continuazione le funzionalità per migliorare l’esperienza utenti. Uno degli esempi più lampanti sono le Instagram Tv che sono ora confluite in Instagram Video che consentono ai creator e agli utenti di divertirsi e far divertire. Inoltre offrono informazioni e notizie.

I laghi più instagrammati d’Italia 2023: ecco quali hanno ottenuto più menzioni su Instagram

Per le vacanze estive non tutti preferiscono il mare. Molti optano, ad esempio, per i laghi e proprio per chi desidera recarsi in tale destinazione, Musement ha stilato una classica di quelli più instagrammati di tutti i tempi. Ma come? Semplicemente basandosi sul numero di menzioni sul social.

Ebbene, in prima posizione c’è il lago di Garda (Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige) che ottiene 3.095.858 menzioni. Si tratta del lago più grande d’Italia ed è particolarmente apprezzato per il paesaggio e per le attività ricreative/culturali. In tale lago, poi, si possono praticare anche sport acquatici e ci si può rilassare su spiagge bellissime come quella chiamata Giamaica.

Segue con la metà delle segnalazioni il lago di Como (Lombardia) che ottiene 1.498.134 menzioni. Tutti lo conosceranno anche perché è il secondo più famoso del nostro paese. Si trova in mezzo alle montagne e la sua forma a Y rovesciata è stata fonte di ispirazione per tanti artisti e scrittori.

Sull’ultimo gradino del podio, c’è il lago Maggiore (Lombardia, Piemonte, Canton Ticino) che ha ottenuto 1.349.935 menzioni. Questo lago dopo quello di Garda è il secondo più grande del nostro paese. L’80% della sua superficie si trova in terra nostrana mentre la parte rimanente nel Canton Ticino in Svizzera. Sicuramente una menzione la merita anche l’isola Bella dove c’è lo straordinario palazzo Borromeo. E poi c’è da dire che quest’isola sembra uscita davvero da una fiaba.

Al quarto, al quinto e la sesto posto, ci sono in primis il lago di Braines che si trova in Trentino Alto Adige che ha ottenuto 487.373 menzioni. Che dire di questo lago? Ebbene, che è il più grande delle Dolomiti e che si trova a 1496 metri sul livello del mare. Segue il lago d’Iseo (Lombardia) con 340.046 menzioni che è molto apprezzato soprattutto nelle calde giornate estive. Infine c’è lago D’Orta in Piemonte che ottiene 215.042 menzioni grazie alla sua bellezza e ai piccoli paesi che costellano le sponde.

Riassumendo…

1. Instagram è uno dei social più apprezzati del momento, inoltre continua a macinare consensi

2. Da Musement arriva la classifica dei laghi più instagrammati 2023

3. Al primo posto c’è quello di Garda seguito da quello di Como e dal Maggiore.

