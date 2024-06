Nota per essere stata di proprietà di una vera e propria diva della televisione italiana, in realtà è anche opera artistica. Stiamo parlando della grande villa della Carrà, sita sul Monte Argentario, in Toscana. Si tratta di una residenza di ultra lusso che vanta ben 12 bagni, giusto per rendere l’idea di ciò che ha la tenuta in questione. Particolarmente affascinante anche il vigneto e l’eliporto.

La residenza della diva

Raffaella Carrà è stata forse l’ultima grande diva della televisione italiana, quella tv che ormai non c’è più e che le nostre mamme ricordano con una certa nostalgia.

Cantante, presentatrice, in un’unica parola show girl, la Raffaella nazionale ha incarnato alla perfezione il sogno italiano con una serie di programmi che oggi verrebbero considerati cringe, ma che hanno effettivamente fatto la storia della tv nazionale (nel bene e nel male). La lussuosa villa della Carrà ora è in vendita. Fu realizzata negli anni 80′ dallo scultore e artista Giò Pomodoro e alcune caratteristiche note rendono bene l’idea del prodotto che è tornato sul, pronto per la vendita da offrire al miglior acquirente.

Dopo aver visto l’auto di Alberto Sordi all’asta, stavolta è il turno della villa della Carrà di finire sul mercato. Oltre ai bagni e ai già citati vigneto ed eliporto, la tenuta vanta anche una vista mozzafiato che mostra lo splendido panorama dell’isola del Giglio. La trattativa sarà assolutamente top secret, quindi anche il prezzo è riservato, ma gli esperti hanno comunque offerto una stima approssimativa. Secondo questi opinionisti, il nuovo acquirente potrebbe concludere l’affare per una cifra che si aggirerà intorno ai 2 milioni di euro.

Villa della Carrà, le caratteristiche

Oltre 1000 metri quadrati circondati da 6 ettari di terreno. Questa della toscana non è l’unica villa della Carrà che finisce in vendita dopo la sua morte nel 2021.

“La villa padronale si sviluppa su 3 livelli. Unica per la sua tipologia edilizia è costruita in pietra locale con mura possenti, che regalano una sensazione di benessere e sicurezza. Dal punto di vista artistico l’organizzazione degli spazi risponde alla concezione dell’edificio come una scatola ottico-scultorea, che da una parte raccoglie la luce naturale dalle finestre, convogliandola all’interno in maniera diversa a seconda delle stagioni e delle diverse ore del giorno, dall’altra plasma la luce stessa attraverso la sua proiezione su gli elementi scultorei che diventano decorativi, animandosi e trasformandosi proprio grazie a questi giochi di ombre e luci“.

La villa Vigna Clara, a Roma, fu infatti venduta per una cifra superiore ai 2 milioni di euro. Ad occuparsi della vendita ci sta pensando la Lionard Luxury Real Estate. Ecco quanto scrive l’agenzia a tal proposito:

Oltre ai tanti bagni, la villa della Carrà presenta 7 camere da letto, una sala relax, una palestra e due cantine. Ad essa è associata poi la seconda villa, con 3 camere da letto e e salone con camino. Poi c’è la dependance con due camere grandi e relativi servizi. Insomma, una vera e propria tenuta regale che solo un fortunato facoltoso potrà permettersi.

