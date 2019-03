La top 15 delle spiagge più belle d’Italia 2019 secondo Skyscanner.it

Skyscanner.it ha scelto le 15 spiagge più belle d’Italia. Reginette della top di quest’anno sono Marche e Puglia. Per creare la lista sono stati considerati la pulizia delle spiagge, lo stato delle acque, l’unicità del paesaggio circostante e i commenti dei viaggiatori sui canali social di Skyscanner.

La regina è la Spiaggia delle Due Sorelle

Al primo posto si trova la Spiaggia delle Due Sorelle, Sirolo (AN) nelle Marche.

Questa bellissima spiaggia situata della Riviera del Conero si raggiunge solo via mare ed è caratterizzata da una ghiaia fine e dai due scogli gemelli che danno appunto il nome alla spiaggia.

Al secondo posto si trova la spiaggia della Baia del Buon Dormire, a Palinuro (SA) in Campania. Si tratta di un lido dorato che sembra somigliare al Mare delle Andamane.

Terzo posto per Punta Prosciutto, Porto Cesareo (LE) in Puglia, una delle spiagge più note e amate con fondali bassi e acque turchesi.

Quarta posizione della classifica delle spiagge più belle va alla Spiaggia di Cala Spalmatore, La Maddalena (OT) in Sardegna, tra magnifici graniti e panorami stupendi si trova questo lido incorniciato dalle rocce rosa.

Quinto posto per Cala del Bue Marino, San Vito Lo Capo (TP) in Sicilia, bellissima caletta con ciottoli bianchi e mille sfumature come scrive skyscanner.

Sesto posto per Spiaggia Valle dell’Erica, Santa Teresa di Gallura (OT) in Sardegna, nota spiaggia sabbiosa e incorniciata da rocce granitiche.

Al settimo posto troviamo la Spiaggia La Gravara, Barrea (AQ) in Abruzzo. Si trova nel Parco Nazionale d’Abruzzo ed è un ottimo luogo per dedicarsi alla natura e la tranquillità.

Ottavo posto per la spiaggia di Punta Chiappa, Camogli (GE) in Liguria. Si raggiunge tramite dei battelli o un sentiero panoramico immersi nella natura.

Nona posizione per la Spiaggia di Sabaudia (LT) in Lazio, amata dai laziali dagli appassionati di sport acquatici si tratta di una lunga lingua di sabbia dorata da cui si ammira il Monte Circeo. Al decimo posto si trova il Lido di Pietragrande, Montauro (CZ) in Calabria. Noto per l’imponente scoglio di “Pietragrande” da cui gli impavidi usano tuffarsi è un vero paradiso sulla costa ionica.

All’undicesimo posto si trova la Spiaggia del Lago di Tenno (TN) in Trentino-Alto Adige non lontano da Riva del Garda è un luogo perfetto per immergersi nella natura.

Al dodicesimo posto spicca la Spiaggia di San Pietro in Bevagna, Manduria (TA) in Puglia caratterizzata da acque turchesi e dune bianche è molto amata dalle famiglie con bambini.

Tredicesimo posto per Cala Bianca, Marina di Camerota (SA) in Campania situata nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, mentre al penultimo posto si piazza la Spiaggia del Lago di Santa Caterina, Auronzo di Cadore (BL) in Veneto, che si trova a 830 metri sopra il livello del mare.

Quindicesimo posto, dunque chiude la top 15, la Spiaggia delle Ghiaie, Isola d’Elba (LI) in Toscana, nota per i suoi sentieri adatti agli amanti del trekking e per le bellissime spiagge e calette di ciottoli bianchi.

Vi lasciamo al link con la lista delle 15 spiagge.

