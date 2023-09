La stanza 17 dell’Hotel Dalen, quanto costa vedere il fantasma?

Ormai ai fantasmi non ci crede quasi più nessuno. Eppure c’è chi sostiene che la stanza 17 dell’Hotel Dalen ne sia infestata. Stiamo parlando di uno storico albergo sito a Telemark, in Norvegia. Parliamo di un paese già costoso di suo, dove il costo della vita è circa il triplo rispetto al nostro paese. C’è ovviamente anche da dire che nel paese scandinavo difficilmente i lavoratori hanno un salario inferiore ai 5000 euro, motivo per cui il tutto risulta più che proporzionato. Indubbiamente, per i vacanzieri che vengono dall’estero, si tratta di costi notevoli e spesso scoraggianti. Ma quanto costa una visita dal fantasma?

A caccia di fantasmi senza sconti

Telemark si trova a sud del paese, a circa 200 kilometri dalla capitale Oslo. Parliamo quindi di un posto che non presenta temperature così rigide come il nord del paese, ma famoso soprattutto per il suo passato vichingo. La contea in questione infatti è stata scenario di grandi racconti dell’epoca norrena. Stavolta però si parla di fantasmi, visto che nella stanza 17 dell’hotel Dalen si dice ci sia una presenza inquietante che di tanto in tanto fa visita agli ospiti. La fama dell’hotel in questione però non si limita solo a questa simpatica superstizione. Parliamo infatti di uno degli alberghi più storici della contea, e il suo fascino estetico è di indubbio valore. È stata infatti scelta anche da diversi membri delle varie famiglie reali presenti in Europa per soggiornarvi e godersi la bellezza del panorama e la spettacolarità della struttura.

Insomma, se andate a Telemark, in Norvegia, soggiornare in questo hotel è quasi un must imprescindibile. Ma quali sono i costi di questa struttura? Come ormai già noto a molti, e già anticipato in questo stesso articolo, la Norvegia non è meta economica. Oltre ai costi elevati per il viaggio, c’è da considerare anche quello relativo al vitto. Fare la spesa in questa nazione può essere proibitivo per molti. Figuriamoci mangiare poi pranzo e cena per diversi giorni nei ristoranti del luogo. Insomma, se siete dei vacanzieri che badate soprattutto al risparmio, forse questa meta non è proprio ciò che fa per voi. Ad ogni modo, confrontando le offerte su Booking, il noto portale dedicato ai confronti tra alberghi, ci accorgiamo che una sola notte per una singola persona ci viene a costare dai 230 ai 260 euro, a seconda del giorno scelto.

La stanza 17, cosa si nasconde al suo interno?

Se avete paura dei fantasmi, forse sarà meglio scegliere la stanza con una certa attenzione. Se invece siete andati a Telemark proprio per togliervi questa curiosità, allora è la stanza 17 quella che fa per voi. Nonostante il numero ricordi a noi italiani eventi funesti (il 17 è da sempre associato a fenomeni sfortunati), per i norvegesi non è questo il motivo che fa della stanza in questione motivo di inquietudine. Solitamente, infatti, è il 13 a rappresentare sventura (per ragioni legate anche all’ultima cena di Gesù), quindi l’associazione con il 17 è una coincidenza del tutto fortuita. Ma cosa c’è precisamente in questa stanza? Ebbene, secondo la leggenda qui vive da anni il fantasma di Miss Greenfield. La storia racconta che tale dama inglese arrivò in albergo poco dopo la sua costruzione.

Sempre secondo la leggenda, la donna tenne segreta la sua gravidanza durante il periodo in cui soggiornò nell’albergo, ovviamente nella famigerata stanza 17. Alla sua partenza, gli addetti ai lavori trovano all”interno della camera il cadavere di un neonato. Miss Greenfield fu arrestata e accusata di omicidio. Prima del processo però si tolse la vita. Insomma, secondo molti la donna vive ancora in quella stanza e, addirittura, i responsabili dell’Hotel riservano ancora un posto a lei nel ristorante durante i pranzi e le cene che vengono serviti ogni giorni. Se il rapporto sugli UFO della NASA non vi affascina, e preferite gli ectoplasmi, allora ora sapete dove dovete andare.

In sintesi…