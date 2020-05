La sindrome di Kawasaki e il legame sospetto con il Covid-19

In questi giorni non si fa altro che parlare della sindrome di Kawasaki. Questo perché vi è stato un aumento dei casi di questa malattia in varie paesi europei tra cui la Gran Bretagna dal quale è partito l’allarme.

Si parla sempre di più di un possibile collegamento con il Coronavirus: nelle aree maggiormente colpite dall’epidemia – si fa l’esempio di Bergamo – i casi registrati nell’ultimo mese hanno eguagliato i casi degli ultimi tre anni.

Ma cos’è la sindrome di Kawasaki e perché sembra essere collegata all’emergenza Covid-19?

Cos’è la sindrome di Kawasaki e da dove trae origine

La sindrome di Kawasaki è una malattia rara e non conosciuta fino in fondo: stando ai dati in nostro possesso, sembra colpire dagli 8 ai 67 bambini su 100mila, a seconda dell’area geografica.

Si tratta di una patologia vascolare pediatrica, che ha come caratteristica fondamentale l’infiammazione delle pareti dei vasi sanguigni dell’intero organismo.

A scoprire questa rara patologia è stato Tomisaku Kawasaki, pediatra giapponese, e sembra colpire prevalentemente i neonati e i bambini fino all’età di 8 anni. I sintomi sono all’inizio molto generici: febbre prolungata, occhi arrossati ma senza secrezioni, labbra secche e arrossate, lingua a fragola, linfonodi ingrossati, gonfiore di mani e piedi e desquamazione, eruzioni cutanee; più raramente può presentare problemi di carattere gastro-intestinale come la diarrea o il mal di pancia.

I problemi sorgono quando la patologia non viene riconosciuta (deve essere diagnosticata al massimo entro 8 settimane dall’insorgenza dei sintomi) e quindi si sviluppano le complicanze, alcune delle quali molto gravi, a carico del sistema cardio-vascolare: la più letale è sicuramente l’aneurisma (dilatazione della parete coronarica) che può trasformarsi in infarto del miocardio.

Non è stata chiarita ancora l’origine della sindrome di Kawasaki, ma sembra che possa essere collegata alla presenza di un’infezione nel corpo del bambino, che può scatenare in chi è predisposto una risposta autoimmune. Di qui, la possibile connessione con il Covid-19.

I possibili legami tra Covid-19 e sindrome di Kawasaki

Nelle ultime settimane, i pediatri di alcune parti d’Europa, dal Regno Unito alla Lombardia, passando per Piemonte, Liguria e Portogallo, hanno segnalato un aumento piuttosto sospetto di diagnosi di questa malattia (o di altre patologie sistemiche affini), proprio nelle zone maggiormente colpite da Covid-19.

Il caso di Bergamo, zona tra le più colpite in Europa dall’epidemia di Coronavirus, è particolarmente eclatante con un numero di casi, nell’ultimo mese, pari a quello solitamente diagnosticato in tre anni. Occorre, comunque, sottolineare come non tutti i bambini affetti da sindrome di Kawasaki siano poi risultati positivi al Covid-19.

I pediatri sembrano, comunque, essere abbastanza ottimisti, soprattutto in vista della Fase 2, che necessariamente esporrà tutta la popolazione a maggiori possibilità di contagio (con un aumento di casi che sembra essere scontato): in primo luogo, sembra che meno dell’1% dei bambini affetti da Covid-19 abbia sviluppato la sindrome di Kawasaki; in secondo luogo, per ragioni ancora da chiarire, sembra essere chiaro come i bambini risultino particolarmente protetti dalle forme più gravi e dalle complicanze della malattia da Coronavirus.

Sarà comunque oggetto di studi dei prossimi tempi la possibile relazione tra le due patologie.

[email protected]