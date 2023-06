La casa di Barbie esiste anche nella realtà, ecco come prenotarla

È il sogno di tutte le bambine, ma forse anche i grandi possono realizzarlo. Stiamo parlando della casa di Barbie, la splendida villa che riproduce fedelmente quella che è la location più iconica nel mondo delle bambole. La splendida villa si trova su AirBnB, disponibile per essere prenotata.

Tutta colpa del film

Il 20 luglio uscirà nelle sale di tutto il mondo il film di Barbie, diretto da Greta Gerwig, con Margot Robbie nel ruolo della protagonista e Ryan Gosling in quello del suo fidanzato Ken. Nella pellicola vedremo l’iconica bambola non solo alle prese con il suo mondo, ma anche con il nostro. Deciderà infatti di fare una visita nella realtà proprio in compagnia del suo adorato Ken. Come fare invece per andare noi nel suo fantastico mondo? La soluzione ce la offre AirBnB, il noto portale che mette in contatto persone in cerca di alloggio con proprietari di appartamenti. Ebbene, a quanto pare esiste nel mondo la vera casa di Barbie.

Non ci credete? in realtà, la villa esiste da tempo, ma solo in occasione dell’uscita del film è tornata disponibile.

Stiamo parlando della Malibu Dreamhouse, la quale torna disponibile con un rinnovato stile Kendom. Stavolta però il padrone di casa sarà Ken. Infatti, pur conservando il tipico colore rosa shocking, la casa sarà arredata con gli oggetti di Ken, come ad esempio i suoi immancabili Rolex che saranno messi in bella mostra per tutto l’appartamento. La villa è quindi allestita come se fosse proprio Ken ad ospitarci, infatti sull’annuncio del sito si legge:

“Abbiamo tutti dei sogni e Barbie ha la fortuna di averne una casa piena. Ma ora è il mio turno e non vedo l’ora di accogliere i miei ospiti in questa casa unica”.

Una piccola rivincita per quello che è sempre stato un semplice coprotagonista, per quanto sia diventato anch’esso iconico negli anni.

La casa di Barbie, come prenotare?

Naturalmente, l’idea è strettamente connessa al film. Si tratta infatti di una promozione organizzata proprio in occasione della pellicola. I colpi di scena però non sono ancora finiti, poiché il soggiorno è addirittura gratis. Le persone interessate potranno infatti inviare la loro prenotazione a partire dal 17 luglio alle 19 seguendo le indicazioni presenti sul sito ufficiale di AirBnB. Il soggiorno verrà goduto il 21 e 22 luglio, quindi subito dopo la premiere del film che, come detto, è in programma in tutto il mondo il 20 dello stesso mese. Come già anticipato il soggiorno è completamente gratis per due persone, mentre il viaggio per Malibu è a spese dei partecipanti. All’interno della Malibu DreamHouse, i partecipanti potranno svolgere le seguenti attività:

Un giro nel fantastico guardaroba di Ken dove trovare il perfetto outfit da spiaggia;

Balli su pista o all’aria aperta per far uscire il cowboy che è in loro, magari eseguendo anche una serenata al tramonto con la chitarra di Ken;

Una sfida di “beach off”, durante la quale potranno rilassarsi prendendo il sole a bordo

della infinity pool della villa.

Riceveranno in oltre due regali a ricordo della fantastica esperienza nella casa di Barbie, ossia una tavola da surf e un paio di rollerblade. In attesa di scoprire come andranno gli incassi, senza dubbio questa trovata getterà ancora maggior curiosità sul film.

Riassumendo…